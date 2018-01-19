Представитель Пеле опроверг информацию о его госпитализации

Представитель Пеле опроверг информацию о том, что трехкратный чемпион мира по футболу был доставлен в больницу
из-за истощения.
Пеле в воскресенье должен был посетить мероприятие Ассоциации футбольных журналистов (FWA) в Лондоне, но отменил визит. Вскоре появилась информация о том, что 77-летний бразилец был госпитализирован у себя на родине из-за истощения.
Представитель Пеле: «Он просто не хотел совершать долгую и напряженную поездку в Лондон с большим количеством перелетов. Вот и все».
По словам представителя Пеле, футболист отдыхал у себя дома неподалеку от Сантуса (бразильский штат Сан-Паулу).
Пеле в последние годы лечился от болезни почек, а также перенес операцию на тазобедренном суставе. Он 1 декабря посетил церемонию жеребьевки финальной части чемпионата мира 2018 года в России, которая прошла в Москве, и появился на сцене Кремлевского дворца в инвалидном кресле.
Представитель Пеле: «Он просто не хотел совершать долгую и напряженную поездку в Лондон с большим количеством перелетов. Вот и все».
По словам представителя Пеле, футболист отдыхал у себя дома неподалеку от Сантуса (бразильский штат Сан-Паулу).
Пеле в последние годы лечился от болезни почек, а также перенес операцию на тазобедренном суставе. Он 1 декабря посетил церемонию жеребьевки финальной части чемпионата мира 2018 года в России, которая прошла в Москве, и появился на сцене Кремлевского дворца в инвалидном кресле.
Комментарии