Выйти замуж за генерала <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Выйти замуж за генерала 16+
    •  

    Представитель Пеле опроверг информацию о его госпитализации

    комментировать
    • Фото: Reuters © 2018, Maxim Shemetov
    Представитель Пеле опроверг информацию о его госпитализации

    Представитель Пеле опроверг информацию о его госпитализации

    Представитель Пеле опроверг информацию о его госпитализации
  • Фото: Reuters © 2018, Maxim Shemetov

    • Представитель Пеле опроверг информацию о том, что трехкратный чемпион мира по футболу был доставлен в больницу из-за истощения.

    Пеле в воскресенье должен был посетить мероприятие Ассоциации футбольных журналистов (FWA) в Лондоне, но отменил визит. Вскоре появилась информация о том, что 77-летний бразилец был госпитализирован у себя на родине из-за истощения.

    Представитель Пеле: «Он просто не хотел совершать долгую и напряженную поездку в Лондон с большим количеством перелетов. Вот и все».

    По словам представителя Пеле, футболист отдыхал у себя дома неподалеку от Сантуса (бразильский штат Сан-Паулу).

    Пеле в последние годы лечился от болезни почек, а также перенес операцию на тазобедренном суставе. Он 1 декабря посетил церемонию жеребьевки финальной части чемпионата мира 2018 года в России, которая прошла в Москве, и появился на сцене Кремлевского дворца в инвалидном кресле.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru