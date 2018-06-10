«Могу в репу настучать»: Вадим Казаченко прилюдно бросается на бывшую жену

СМИ неделю обсуждали нападение Вадима Казаченко на бывшую жену в зале суда. Камеры запечатлели, как взбешенный певец хотел свернуть шею матери своего ребенка.
Экс-супруга музыканта не может прийти в себя. Она не ожидала, что в здании суда при десятке свидетелей певец набросится на нее. Сначала Казаченко пытался выбить из рук женщины телефон, а после поднял на нее руку.
Хватка у певца железная, так можно и шею свернуть. Разъяренный Казаченко прямо в зале заседаний вцепился экс-супруге в волосы, но его остановили. Он не успокоился и начал громко угрожать бывшей жене физической расправой.
Вадим Казаченко, музыкант: «Я, собственно говоря, не только за волосы могу. Если ты считаешь, что я твой муж, а ты так сказала, я тебе могу в репу настучать, понятно? Сейчас мы выйдем в коридор, я тебе там настучу. Я в зале суда, будем считать это угрозой».
Не успокоился Казаченко и после заседания. О том, что он хотел свернуть шею матери своего ребенка, артист нисколько не жалеет.
Вадим Казаченко: «К сожалению, она спряталась. Если она еще раз назовет меня своим мужем, я имею полное право приехать, взять за волосы, за ногу, за руку и провезти по асфальту всей улицы, и мне за это ничего не будет. Я так сделаю, если она не заткнется и не прекратит клеветническую и лживую деятельность».
Бывшая жена уверена, что Казаченко взбесился из-за того, что проиграл суд. Артист требовал с бывшей жены один миллион рублей, который тратил на нее до брака. Подробности — в программе «Ты не поверишь!»
Вадим Казаченко, музыкант: «Я, собственно говоря, не только за волосы могу. Если ты считаешь, что я твой муж, а ты так сказала, я тебе могу в репу настучать, понятно? Сейчас мы выйдем в коридор, я тебе там настучу. Я в зале суда, будем считать это угрозой».
Не успокоился Казаченко и после заседания. О том, что он хотел свернуть шею матери своего ребенка, артист нисколько не жалеет.
Вадим Казаченко: «К сожалению, она спряталась. Если она еще раз назовет меня своим мужем, я имею полное право приехать, взять за волосы, за ногу, за руку и провезти по асфальту всей улицы, и мне за это ничего не будет. Я так сделаю, если она не заткнется и не прекратит клеветническую и лживую деятельность».
Бывшая жена уверена, что Казаченко взбесился из-за того, что проиграл суд. Артист требовал с бывшей жены один миллион рублей, который тратил на нее до брака. Подробности — в программе «Ты не поверишь!»
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