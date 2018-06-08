Вадим Казаченко на суде вцепился жене в волосы: видео

Популярный в 90-х эстрадный исполнитель Вадим Казаченко, проиграв иск бывшей возлюбленной, мог бы спеть свой хит «Больно мне, больно», но предпочел действовать по-другому . Ольга Казаченко выиграла процесс и теперь не обязана возвращать миллион рублей своему супругу (пара распалась, но не развелась). Этот факт до глубины души возмутил заслуженного артиста России, поэтому он попытался устроить грандиозный скандал со всеми вытекающими.

Вадиму Казаченко стало так больно в душе, что он решил сделать больно физически пока еще законной жене. Это подтверждают эксклюзивные кадры записей камер наблюдения, установленные в зале Мосгорсуда. Решением певец Вадим Казаченко был так недоволен, что задал супруге трепку. Действовал он почему-то в лучших традициях женских драк — взял да и вцепился некогда даме своего сердца в волосы.



Артист словно ждал того момента, когда судья удалится в совещательную комнату. При этом нельзя сказать, что на заседании участники процесса себя сдерживали — то истцу, то ответчице постоянно делали замечания. Чего только не наслушались судебные исполнители в ходе звездной тяжбы. Именно они пытались урегулировать семейный конфликт. Одному из приставов пришлось живым щитом встать между бывшими возлюбленными. Нужно было предотвратить драку, вероятность которой росла вместе с накалом ссоры участников процесса.



Так болезненно Вадим Казаченко отреагировал на потерю миллиона рублей. Эту сумму певец намеревался взыскать с матери своего сына. Еще до церемонии бракосочетания артист регулярно переводил деньги на счета тогда еще любимой на «бытовые траты». И кто же знал, что каждый банковский чек артист бережно хранил, а потом предъявил в суде и сообщил, что якобы свои гонорары давал Ольге в долг, а он платежом красен, поэтому пусть она вернет все до копейки. Поначалу Фемида была благосклонна к скупому рыцарю, но в итоге свою позицию певец отстоять так и не смог. Подробности — в репортаже.