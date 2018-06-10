Мертвые души Порошенко: как русский актер стал украинским карателем

Бывший актер российского кино Анатолий Пашинин откровенно рассказал, как открестился от своей бывшей Родины, стал украинским карателем и пошел убивать.
Звезда сериала «Грозовые ворота», российский актер Анатолий Пашинин изрядно потрепан войной, но все еще узнаваем. Режиссер Виктор Мережко раньше и представить не мог, что его крестник будет играть не в кино, а со смертью, да еще в рядах «Правого сектора».
Пампушка, миска с луком и макароны по-флотски — такая жизнь добровольцу-«правосеку» Пашинину явно по вкусу. Стеклянный взгляд, нервная речь и резкие перепады настроений. Кажется, он действительно подсел на войну, и с каждым днем доза нужна все больше и больше.
Анатолий Пашинин: «Я не занимаюсь построением национального государства, мне 39 лет и я точно понимаю, что куда. У нас молодые парни по 19 по 21 году — вот это мозги, вот это видение мира. С ними, вообще-то, надо брать интервью, а не со мной стариком. И я понимаю, что они построят, а я могу только одно сделать, я могу расчистить им будущее».
С точки зрения Пашинина, главное всех, кто мешает, просто убрать с дороги. Ну, или физически уничтожить.
Анатолий Пашинин: «Убрать с их пути людей, которые им в лицо будут орать, что ты фашист, ты нацист — вот таких бабулек вот этих, позатыкать им рты. И если мне не удастся заткнуть им эти рты словом, я заткну их делом».
Захар Прилепин, писатель: «Я не знаю, что у него в голове. Судя со стороны, он, конечно, инфицирован — не украинством, а псевдоукраинством. Ложным украинством… Эта псевдоправая проукраинская движуха, она настолько плотно засела у него в голове, что имеет вот такие аномальные последствия».
В руках Пашинина — оружие и больше никаких внутренних предохранителей. Майдан головного мозга развивается стремительно. В логике боевых действий выпускник Московского театрального училища имени Щепкина Пашинин теперь разбирается даже лучше, чем в системе Станиславского.
Для многих в России такие персонажи — словно призраки прошлого, которые бродят по страницам Интернета, оставляя следы на страницах уголовных дел. Журналисты НТВ поговорили с ними, чтобы выяснить, чем теперь живут мертвые души на службе у Порошенко. Как Мария Гайдар променяла всё и всех на Саакашвили, а потом сбежала от него к Порошенко? Ради кого Мария Максакова отреклась от родных детей и знаменитой матери? Неужели Денис Вороненков инсценировал свою смерть по сценарию Бабченко? Обо всем этом — в выпуске программы «Новые русские сенсации».
Пампушка, миска с луком и макароны по-флотски — такая жизнь добровольцу-«правосеку» Пашинину явно по вкусу. Стеклянный взгляд, нервная речь и резкие перепады настроений. Кажется, он действительно подсел на войну, и с каждым днем доза нужна все больше и больше.
Анатолий Пашинин: «Я не занимаюсь построением национального государства, мне 39 лет и я точно понимаю, что куда. У нас молодые парни по 19 по 21 году — вот это мозги, вот это видение мира. С ними, вообще-то, надо брать интервью, а не со мной стариком. И я понимаю, что они построят, а я могу только одно сделать, я могу расчистить им будущее».
С точки зрения Пашинина, главное всех, кто мешает, просто убрать с дороги. Ну, или физически уничтожить.
Анатолий Пашинин: «Убрать с их пути людей, которые им в лицо будут орать, что ты фашист, ты нацист — вот таких бабулек вот этих, позатыкать им рты. И если мне не удастся заткнуть им эти рты словом, я заткну их делом».
Захар Прилепин, писатель: «Я не знаю, что у него в голове. Судя со стороны, он, конечно, инфицирован — не украинством, а псевдоукраинством. Ложным украинством… Эта псевдоправая проукраинская движуха, она настолько плотно засела у него в голове, что имеет вот такие аномальные последствия».
В руках Пашинина — оружие и больше никаких внутренних предохранителей. Майдан головного мозга развивается стремительно. В логике боевых действий выпускник Московского театрального училища имени Щепкина Пашинин теперь разбирается даже лучше, чем в системе Станиславского.
Для многих в России такие персонажи — словно призраки прошлого, которые бродят по страницам Интернета, оставляя следы на страницах уголовных дел. Журналисты НТВ поговорили с ними, чтобы выяснить, чем теперь живут мертвые души на службе у Порошенко. Как Мария Гайдар променяла всё и всех на Саакашвили, а потом сбежала от него к Порошенко? Ради кого Мария Максакова отреклась от родных детей и знаменитой матери? Неужели Денис Вороненков инсценировал свою смерть по сценарию Бабченко? Обо всем этом — в выпуске программы «Новые русские сенсации».
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