Ким Чен Ын прибыл в Сингапур на переговоры с Трампом

Лидер КНДР прибыл в Сингапур на саммит США и КНДР, запланированный на 12 июня.
О прибытии Ким Чен Ына в Сингапур сообщил на своей странице в Twitter министр иностранных дел страны Вивиан Балакришнан, который встретил северокорейского лидера в аэропорту Чанги. МИД Сингапура также официально подтвердил информацию о прибытии Кима.
Вивиан Балакришнан, министр иностранных дел Сингапура: «Я приветствовал председателя Ким Чен Ына, который только что прибыл в Сингапур».
Как сообщает издание Straits Times, Ким Чен Ын прибыл в Сингапур не на своем Ил-62, а на самолете авиакомпании Air China. После приземления северокорейский лидер и его делегация отправились в гостиницу St. Regis Singapore.
Вивиан Балакришнан, министр иностранных дел Сингапура: «Я приветствовал председателя Ким Чен Ына, который только что прибыл в Сингапур».
Как сообщает издание Straits Times, Ким Чен Ын прибыл в Сингапур не на своем Ил-62, а на самолете авиакомпании Air China. После приземления северокорейский лидер и его делегация отправились в гостиницу St. Regis Singapore.
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