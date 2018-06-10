    Ким Чен Ын прибыл в Сингапур на переговоры с Трампом

    комментировать
    • Фото: @VivianBala / twitter.com
    Ким Чен Ын прибыл в Сингапур на переговоры с Трампом

    Ким Чен Ын прибыл в Сингапур на переговоры с Трампом

    Ким Чен Ын прибыл в Сингапур на переговоры с Трампом
  • Фото: @VivianBala / twitter.com

    • Лидер КНДР прибыл в Сингапур на саммит США и КНДР, запланированный на 12 июня.

    О прибытии Ким Чен Ына в Сингапур сообщил на своей странице в Twitter министр иностранных дел страны Вивиан Балакришнан, который встретил северокорейского лидера в аэропорту Чанги. МИД Сингапура также официально подтвердил информацию о прибытии Кима.

    Вивиан Балакришнан, министр иностранных дел Сингапура: «Я приветствовал председателя Ким Чен Ына, который только что прибыл в Сингапур».

    Как сообщает издание Straits Times, Ким Чен Ын прибыл в Сингапур не на своем Ил-62, а на самолете авиакомпании Air China. После приземления северокорейский лидер и его делегация отправились в гостиницу St. Regis Singapore.

    Новости по теме

    Напряженность на Корейском полуострове

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru