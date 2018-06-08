У Ким Чен Ына нет самолета, чтобы прилететь на саммит с Трампом

У президента США Дональда Трампа для полета в Сингапур есть борт номер один — огромный
Boeing-747. А личный самолет Ким Чен Ына — это довольно старый советский Ил-62, никогда не летавший на большие расстояния.
СМИ выяснили, что вариант полета с посадкой в Китае для дозаправки Ким Чен Ына не устраивает. После того как Трамп похвастался, что у него красная кнопка побольше размером, северокорейский лидер явно не хочет дать повод для новых сравнений не в свою пользу.
По информации, просочившейся в прессу, Северная Корея просит Китай и Сингапур предоставить Ким Чен Ыну для беспосадочного перелета свой авиалайнер. Причем такого же класса, как у президента США. А источники в Южной Корее утверждают, что китайские ВВС готовы обеспечить ему даже почетный эскорт из нескольких истребителей.
Правда, им вряд ли позволят залететь в воздушное пространство Сингапура. Все-таки по правилам, эскорт важным гостям должна обеспечивать страна-хозяйка.
Встреча президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына должна пройти в Сингапуре 12 июня.
По информации, просочившейся в прессу, Северная Корея просит Китай и Сингапур предоставить Ким Чен Ыну для беспосадочного перелета свой авиалайнер. Причем такого же класса, как у президента США. А источники в Южной Корее утверждают, что китайские ВВС готовы обеспечить ему даже почетный эскорт из нескольких истребителей.
Правда, им вряд ли позволят залететь в воздушное пространство Сингапура. Все-таки по правилам, эскорт важным гостям должна обеспечивать страна-хозяйка.
Встреча президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына должна пройти в Сингапуре 12 июня.
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