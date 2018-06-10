Путин прокомментировал планы США ограничить поставки автомобилей из Европы

Президент России Владимир Путин считает, что намерения США ограничить поставки автомобилей из Европы могут задеть экономические интересы европейских производителей.
Владимир Путин назвал серьезным вопросом планы правительства США ограничить поставки автомобилей из Европы.
Владимир Путин, президент РФ: «Вот это серьезный вопрос (планы США ограничить поставки европейских автомобилей), это может задеть экономические интересы очень многих стран, прежде всего, конечно, европейских».
Такое решение, отметил Путин, могло бы иметь негативный эффект для всей мировой экономики. Эти планы США российский лидер назвал даже «более существенными», чем «эмоциональные какие-то всплески», которыми был отмечен последний саммит G7.
Разногласия и дискуссии в «группе семи» Путин назвал нормальным рабочим процессом, к которому надо относиться без иронии. При этом, по мнению российского лидера, в G7 налицо наличие внутренних проблем.
Накануне в Канаде завершился саммит «большой семерки». Президент США покинул собрание раньше на четыре часа, не подписав итоговое заявление. Более того, обвинил в «лживости» хозяина саммита — премьера Канады Джастина Трюдо.
Владимир Путин, президент РФ: «Вот это серьезный вопрос (планы США ограничить поставки европейских автомобилей), это может задеть экономические интересы очень многих стран, прежде всего, конечно, европейских».
Такое решение, отметил Путин, могло бы иметь негативный эффект для всей мировой экономики. Эти планы США российский лидер назвал даже «более существенными», чем «эмоциональные какие-то всплески», которыми был отмечен последний саммит G7.
Разногласия и дискуссии в «группе семи» Путин назвал нормальным рабочим процессом, к которому надо относиться без иронии. При этом, по мнению российского лидера, в G7 налицо наличие внутренних проблем.
Накануне в Канаде завершился саммит «большой семерки». Президент США покинул собрание раньше на четыре часа, не подписав итоговое заявление. Более того, обвинил в «лживости» хозяина саммита — премьера Канады Джастина Трюдо.
Комментарии