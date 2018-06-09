В аэропорту Жуковский поклонники встретили Месси и сборную Аргентины

В Россию прибывают
команды-участники ЧМ-2018. Сборные Аргентины и Португалии встречали в подмосковном аэропорту Жуковский.
Прилетевших в Россию футболистов сборной Аргентины встретили в аэропорту десятки болельщиков. Особый восторг у поклонников футбола вызвало появление четырехкратного победителя Лиги чемпионов, лучшего бомбардира в истории сборной Аргентины и «Барселоны» Лионеля Месси. Его встретили размахивая футболками сборной Аргентины и клуба Newell’s Old Boys — первой команды Месси.
Аргентинские футболисты не стали в аэропорту общаться с прессой и болельщиками, а сразу отправились на базу в Бронницах, где они будут жить и тренироваться во время чемпионата мира.
Сборная Аргентины в группе D проведет матчи с командами Исландии (16 июня, Москва), Хорватии (21 июня, Нижний Новгород) и Нигерии (26 июня, Санкт-Петербург).
Чуть раньше в аэропорту Жуковский встречали сборную Португалии и ее лидера форварда Криштиану Роналду. Португальцы также не стали раздавать автографы и после перелета сразу отправились в автобус, на котором отправились на базу в Кратово. Завтра подопечные Фернанду Сантуша проведут открытую тренировку.
Португальцы сыграют в группе B со сборными Испании (15 июня, Сочи), Марокко (20 июня, Москва) и Ирана (25 июня, Саранск), напоминает ТАСС.
Ранее сообщалось, что на родине футбола уже назвали лучший город чемпионата мира. Британцы составили свой рейтинг, оценивая готовность и удобство арен, логистику, архитектуру и инфраструктуру городов.
Напомним, чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля. Матч-открытие состоится в Москве.
Аргентинские футболисты не стали в аэропорту общаться с прессой и болельщиками, а сразу отправились на базу в Бронницах, где они будут жить и тренироваться во время чемпионата мира.
Сборная Аргентины в группе D проведет матчи с командами Исландии (16 июня, Москва), Хорватии (21 июня, Нижний Новгород) и Нигерии (26 июня, Санкт-Петербург).
Чуть раньше в аэропорту Жуковский встречали сборную Португалии и ее лидера форварда Криштиану Роналду. Португальцы также не стали раздавать автографы и после перелета сразу отправились в автобус, на котором отправились на базу в Кратово. Завтра подопечные Фернанду Сантуша проведут открытую тренировку.
Португальцы сыграют в группе B со сборными Испании (15 июня, Сочи), Марокко (20 июня, Москва) и Ирана (25 июня, Саранск), напоминает ТАСС.
Ранее сообщалось, что на родине футбола уже назвали лучший город чемпионата мира. Британцы составили свой рейтинг, оценивая готовность и удобство арен, логистику, архитектуру и инфраструктуру городов.
Напомним, чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля. Матч-открытие состоится в Москве.
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