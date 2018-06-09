Британское издание The Independent составило рейтинг российских городов, которые примут матчи чемпионата мира по футболу.
По версии The Independent, лучшим городом ЧМ-2018 является Санкт-Петербург. На втором месте — Москва. На третьем — Сочи.
В пятерке лидеров также Нижний Новгород, Калининград. Далее в списке идут Екатеринбург, Волгоград, Казань, Ростов-на-Дону. Замыкают рейтинг Самара и Саранск.
В материале указано, что при составлении рейтинга оценивалась готовность и удобство арен, логистика, архитектура и инфраструктура городов. По оценке издания, занявший первое место Санкт-Петербург «является домом для самого северного стадиона чемпионата мира и самого впечатляющего». Аутсайдер рейтинга — Саранск, британцы посчитали, что в этом российском городе не хватает мест для отдыха и развлечений. Кроме того, скорее всего, там пройдет самый малопосещаемый матч: Панама — Тунис.
Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля. Матч-открытие состоится в Москве. Санкт-Петербург примет четыре матча группового этапа, в том числе игру между сборными России и Египта, а также матч 1/8 финала, полуфинал и матч за третье место.
В пятерке лидеров также Нижний Новгород, Калининград. Далее в списке идут Екатеринбург, Волгоград, Казань, Ростов-на-Дону. Замыкают рейтинг Самара и Саранск.
В материале указано, что при составлении рейтинга оценивалась готовность и удобство арен, логистика, архитектура и инфраструктура городов. По оценке издания, занявший первое место Санкт-Петербург «является домом для самого северного стадиона чемпионата мира и самого впечатляющего». Аутсайдер рейтинга — Саранск, британцы посчитали, что в этом российском городе не хватает мест для отдыха и развлечений. Кроме того, скорее всего, там пройдет самый малопосещаемый матч: Панама — Тунис.
Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля. Матч-открытие состоится в Москве. Санкт-Петербург примет четыре матча группового этапа, в том числе игру между сборными России и Египта, а также матч 1/8 финала, полуфинал и матч за третье место.
Комментарии