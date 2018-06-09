«Дикий ангел» Наталия Орейро приехала на ЧМ-2018 с новой песне

На этой неделе в Москве можно было встретить легендарную звезду латиноамериканских сериалов Наталию Орейро. Причем в кокошнике, который ей, кстати, очень даже к лицу. Неужели она хочет квартиру в Саранске, российский паспорт и русского мужа?
Корреспондент НТВ Юрий Рябоконь встретился с легендарной звездой и разжег такие латиноамериканские страсти, что даже самый напряженный футбольный матч на их фоне покажется скучным.
Зажиточные посетители дорогого ресторана охотно забывают про свои роскошные блюда, чтобы только понаблюдать за столиком, где уже подают икорку с блинчиками для Наталии Марии Иглесиас Орейро Почиа Маченцо.
Конечно, когда вы вдвоем с Наталией Орейро (не считая шестерых охранников и одного переводчика) хочется говорить о чем-то прекрасном. Уже 20 лет после премьеры сериала «Дикий ангел» ее тянет в Россию так же, как Россию тянет к ней.
Жительница Москвы: «Я подарю ей московский шоколад и цветочки — красные розы, как она любит».
Но и Наталья приезжает в Россию не с пустыми руками. В этот раз привезла песню — специально к Чемпионату мира по футболу. Но чего ищет ее уругвайская душа в России? Может, вдруг поняла, что она русская, как многие другие звезды, приехавших сюда за паспортом и квартирой в панельной многоэтажке? Но кажется, даже в российских просторах Дикому ангелу мало места.
Подробности — в материале программы «Центральное телевидение».
Зажиточные посетители дорогого ресторана охотно забывают про свои роскошные блюда, чтобы только понаблюдать за столиком, где уже подают икорку с блинчиками для Наталии Марии Иглесиас Орейро Почиа Маченцо.
Конечно, когда вы вдвоем с Наталией Орейро (не считая шестерых охранников и одного переводчика) хочется говорить о чем-то прекрасном. Уже 20 лет после премьеры сериала «Дикий ангел» ее тянет в Россию так же, как Россию тянет к ней.
Жительница Москвы: «Я подарю ей московский шоколад и цветочки — красные розы, как она любит».
Но и Наталья приезжает в Россию не с пустыми руками. В этот раз привезла песню — специально к Чемпионату мира по футболу. Но чего ищет ее уругвайская душа в России? Может, вдруг поняла, что она русская, как многие другие звезды, приехавших сюда за паспортом и квартирой в панельной многоэтажке? Но кажется, даже в российских просторах Дикому ангелу мало места.
Подробности — в материале программы «Центральное телевидение».
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