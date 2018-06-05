Наталия Орейро исполнила в Москве песенку Чебурашки

Приехавшая в Москву Наталия Орейро сегодня представила песню United by Love, которую она записала специально для чемпионата мира.

Певица из Уругвая исполняет ее на трех языках — английском, испанском и русском, а видеоклип снимался на ее родине — в Монтевидео. Певицу спросили, любит ли она русские песни. В ответ Орейро просто напела мотив песенки Чебурашки из мультфильма «Чебурашка и Крокодил Гена».



Наталия Орейро также сказала, что собирается посетить матч Россия — Уругвай, который пройдет 25 июня в Самаре.