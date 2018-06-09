Ничего лишнего: что означает смена формата прямой линии Путина

По опыту предыдущих прямых линий окончательно стало понятно, что именно местным чиновникам адресовано большинство вопросов и претензий, которые президенту приходится «разруливать» в режиме ручного управления. В этом году те, кто должен отвечать, были у президента в буквальном смысле под рукой.
Еще при подготовке прямой линии в этом году было ясно: не будет ничего лишнего. Вместо зрительного зала — только колл-центр, а перед президентом на экранах — короткие сообщения, больше напоминающие крик души. Но самое главное, в этом году в прямой эфир вышли те, кто эти проблемы в стране должен решать: губернаторы и члены правительства.
Логично, что тему цен на бензин пытаются разрядить еще в самом начале. Путину показывают мем с ним самим, но президенту не до смеха, как и задающему вопрос водителю. К ответу были призваны члены правительства. Глава Минэнерго Александр Новак и вице-премьер Дмитрий Козак зачитывают, как по списку: цены заморожены, а если надо, подготовим новый закон, чтобы бензин было выгоднее продавать в России, а не отправлять при любой возможности на экспорт. Путин пообещал поддержать такой закон.
Видно, что все ожидавшие показательной порки от президента явно разочарованы. Путин обходится без прошлогодних упреков «Где деньги?». Хотя в Калининграде в какой-то момент администрация схватится за головы: неужели неудобный вопрос? Нет, оказывается, вопроса не было. Валерий Газзаев выступил не то с предложением по реформированию российского футбола, не то с тостом за здоровье президента.
Прямая линия в этом году выглядела как очная ставка представителей власти разного уровня с народом. Однако большинство вопросов, которые задают президенту граждане, способны и должны решать местные чиновники. Так, у главы Удмуртии Александра Бречалова все жалобы от жителей республики — в планшете. Он давно «подсадил» регион на свои соцсети. Сплошным потоком туда льются жалобы, фотографии ям или как дорожники кладут асфальт в лужах. Бречалов также обязал всех чиновников общаться с гражданами в соцсетях.
Александр Бречалов, глава Республики Удмуртия: «Львиная доля вопросов — процентов 70–75 — может решаться теми ресурсами и возможностями, которые есть».
Так, может, и другим губернаторам и чиновникам собираться чаще и без президента прямые линии устраивать?
Подробности — в материале репортера программы «Центральное телевидение» Николая Дубинина.
Логично, что тему цен на бензин пытаются разрядить еще в самом начале. Путину показывают мем с ним самим, но президенту не до смеха, как и задающему вопрос водителю. К ответу были призваны члены правительства. Глава Минэнерго Александр Новак и вице-премьер Дмитрий Козак зачитывают, как по списку: цены заморожены, а если надо, подготовим новый закон, чтобы бензин было выгоднее продавать в России, а не отправлять при любой возможности на экспорт. Путин пообещал поддержать такой закон.
Видно, что все ожидавшие показательной порки от президента явно разочарованы. Путин обходится без прошлогодних упреков «Где деньги?». Хотя в Калининграде в какой-то момент администрация схватится за головы: неужели неудобный вопрос? Нет, оказывается, вопроса не было. Валерий Газзаев выступил не то с предложением по реформированию российского футбола, не то с тостом за здоровье президента.
Прямая линия в этом году выглядела как очная ставка представителей власти разного уровня с народом. Однако большинство вопросов, которые задают президенту граждане, способны и должны решать местные чиновники. Так, у главы Удмуртии Александра Бречалова все жалобы от жителей республики — в планшете. Он давно «подсадил» регион на свои соцсети. Сплошным потоком туда льются жалобы, фотографии ям или как дорожники кладут асфальт в лужах. Бречалов также обязал всех чиновников общаться с гражданами в соцсетях.
Александр Бречалов, глава Республики Удмуртия: «Львиная доля вопросов — процентов 70–75 — может решаться теми ресурсами и возможностями, которые есть».
Так, может, и другим губернаторам и чиновникам собираться чаще и без президента прямые линии устраивать?
Подробности — в материале репортера программы «Центральное телевидение» Николая Дубинина.
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