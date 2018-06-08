Цены на бензин, санкции и криптовалюта: о чем говорили на прямой линии

Прямая линия с Владимиром Путиным НТВ ОБЪЯСНЯЕТ

Главная интрига прямой линии заключалась именно в обновленном формате. Например, прямая связь с губернаторами — сегодня все региональные лидеры ждали внезапного звонка президента. А некоторые эксперты и вовсе предположили, что дело может дойти до увольнений в прямом эфире. Ничего подобного не произошло, но несколько не самых приятных в своей жизни минут региональные чиновники сегодня пережили.Большое количество вопросов международной тематики — еще одна отличительная черта этой прямой линии. Президент рассказывал о месте и роли России в международной политике, о санкциях. В студии прозвучал прямой вопрос — когда же это кончится?: «Вы знаете, я не могу назвать конкретных сроков, но я могу сказать вам условия, при которых это может произойти. Для нас очевидно, что мы должны защищать свои интересы, делать это последовательно. Но мы всегда ищем компромиссы. Это все закончится, когда наши партнеры убедятся, что применяемые ими методы неэффективны, контрпродуктивны, вредны для всех, и что придется считаться с интересами Российской Федерации».Конечно, не остались без внимания украинский кризис и ситуация в Сирии. Всего президент ответил более чем на 70 вопросов за почти 4,5 часа.Подробности — в видеоматериале.