Самолет с едой для Ким Чен Ына вылетел в Сингапур

В Сингапур в воскресенье прибудет самолет
Ил-76, на борту которого, вероятно, будут находиться продукты питания для лидера КНДР Ким Чен Ына, сообщают СМИ.
По данным сингапурской газеты The Straits Times, самолет с едой для Ким Чен Ына в аэропорту Чанге будут встречать рабочие, которые должны будут погрузить скоропортящиеся продукты в специальные грузовики-рефрижераторы.
Также на борту Ил-76 из КНДР будут доставлены несколько автомобилей класса люкс (возможно, Mercedes Benz), которые войдут в кортеж лидера КНДР. Сам Ким Чен Ын, пишет газета, скорее всего, будет передвигаться на BMW 7 серии, который уже находится в Сингапуре. Во время поездки Кима будет сопровождать делегация из более 100 человек.
Накануне в СМИ появилась информация, что Ким Чен Ын собирается лететь в Сингапур на старом дальнемагистральном самолете Ил-62, которому, вероятно, потребуется дозаправка в Пекине. По другой информации, более современный лайнер северокорейскому лидеру могут предоставить Китай или Сингапур.
Напомним, историческая встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына должна состояться на сингапурском острове Сентоса в отеле «Капелла» 12 июня. Лидер Северной Кореи прибудет 10 июня, Дональд Трамп собирался лететь в Сингапур сразу после саммита в Канаде. Не исключено, что эта историческая встреча приведет к заключению мирного соглашения между США и Северной Кореей. Ведь формально страны с начала 1950-х находятся в состоянии войны.
Также на борту Ил-76 из КНДР будут доставлены несколько автомобилей класса люкс (возможно, Mercedes Benz), которые войдут в кортеж лидера КНДР. Сам Ким Чен Ын, пишет газета, скорее всего, будет передвигаться на BMW 7 серии, который уже находится в Сингапуре. Во время поездки Кима будет сопровождать делегация из более 100 человек.
Накануне в СМИ появилась информация, что Ким Чен Ын собирается лететь в Сингапур на старом дальнемагистральном самолете Ил-62, которому, вероятно, потребуется дозаправка в Пекине. По другой информации, более современный лайнер северокорейскому лидеру могут предоставить Китай или Сингапур.
Напомним, историческая встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына должна состояться на сингапурском острове Сентоса в отеле «Капелла» 12 июня. Лидер Северной Кореи прибудет 10 июня, Дональд Трамп собирался лететь в Сингапур сразу после саммита в Канаде. Не исключено, что эта историческая встреча приведет к заключению мирного соглашения между США и Северной Кореей. Ведь формально страны с начала 1950-х находятся в состоянии войны.
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