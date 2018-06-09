    Болельщики за несколько часов раскупили 120 тыс. дополнительных билетов на ЧМ-2018

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Максим Богодвид
    Болельщики за несколько часов раскупили 120 тыс. дополнительных билетов на <nobr>ЧМ-2018</nobr>

    Болельщики за несколько часов раскупили 120 тыс. дополнительных билетов на ЧМ-2018

    Болельщики за несколько часов раскупили 120 тыс. дополнительных билетов на <nobr>ЧМ-2018</nobr>
  • Фото: РИА Новости © 2018, Максим Богодвид

    • В ФИФА сообщили, что билеты на матчи ЧМ-2018 из дополнительной квоты, которые поступили в продажу в пятницу вечером, распределены.

    120 тыс. билетов были распределены между болельщиками всего за несколько часов. Теперь в продаже остается только ограниченное количество билетов.

    Впрочем, у тех, кто хочет попасть на стадион и увидеть матч мундиаля своими глазами, еще есть шанс. Как объяснили в ФИФА, билеты на регулярной основе перепродаются через специальную платформу на сайте FIFA.com/bilet. То есть билеты, которые недоступны сейчас, позднее могут снова оказаться в продаже.

    смотретьФИФА начинает продажу дополнительных 100 тысяч билетов на матчи ЧМ-2018
    ФИФА начинает продажу дополнительных 100 тысяч билетов на матчи ЧМ-2018
    Всего же с начала продаж в сентябре 2017 года было распределено более 2,5 млн билетов на матчи чемпионата мира. Их реализация на портале ФИФА будет продолжаться до 15 июля.

    Напомним, первый в истории чемпионат мира по футболу в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи будут принимать Москва, Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Сочи.

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