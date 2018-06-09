Болельщики за несколько часов раскупили 120 тыс. дополнительных билетов на ЧМ-2018

В ФИФА сообщили, что билеты на матчи
ЧМ-2018 из дополнительной квоты, которые поступили в продажу в пятницу вечером, распределены.
120 тыс. билетов были распределены между болельщиками всего за несколько часов. Теперь в продаже остается только ограниченное количество билетов.
Впрочем, у тех, кто хочет попасть на стадион и увидеть матч мундиаля своими глазами, еще есть шанс. Как объяснили в ФИФА, билеты на регулярной основе перепродаются через специальную платформу на сайте FIFA.com/bilet. То есть билеты, которые недоступны сейчас, позднее могут снова оказаться в продаже.
Всего же с начала продаж в сентябре 2017 года было распределено более 2,5 млн билетов на матчи чемпионата мира. Их реализация на портале ФИФА будет продолжаться до 15 июля.
Напомним, первый в истории чемпионат мира по футболу в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи будут принимать Москва, Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Сочи.
Впрочем, у тех, кто хочет попасть на стадион и увидеть матч мундиаля своими глазами, еще есть шанс. Как объяснили в ФИФА, билеты на регулярной основе перепродаются через специальную платформу на сайте FIFA.com/bilet. То есть билеты, которые недоступны сейчас, позднее могут снова оказаться в продаже.
Всего же с начала продаж в сентябре 2017 года было распределено более 2,5 млн билетов на матчи чемпионата мира. Их реализация на портале ФИФА будет продолжаться до 15 июля.
Напомним, первый в истории чемпионат мира по футболу в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи будут принимать Москва, Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Сочи.
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