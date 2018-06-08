ФИФА начинает продажу дополнительных 100 тысяч билетов на матчи ЧМ-2018

Появилась хорошая новость для футбольных болельщиков, не успевших забронировать себе место на стадионе перед предстоящим чемпионатом мира. ФИФА выставляет на продажу еще 100 тысяч дополнительных билетов. Это ранее зарезервированные, но так и не выданные документы.
Всего же на сегодня распределено почти 2,5 миллиона билетов. Большая часть — 872 тысячи — досталась российским любителям футбола. Пока цифры не финальные, продажа продлится до 15 июня.
Новая партия билетов будет доступна сегодня с 23:00 по московскому времени. Покупать их рекомендуют сразу после старта продаж, потому что спрос слишком большой. Сообщается, что приобрести из можно через сайт ФИФА. Билеты, купленные через другие источники, аннулируют.
Также необходимо будет иметь паспорт болельщика, тем более что он позволяет пользоваться дополнительными услугами — безвизовым въездом на территорию России, бесплатным проездом в специальных поездах между городами — участниками мундиаля, а также бесплатным проездом на общественном транспорте в день матча.
Тем временем футбольные сборные продолжают пребывать в нашу страну. В Саранске встретили команду Панамы. Она будет базироваться в местном центре олимпийской подготовки. В аэропорту спортсменов приветствовали около 150 человек. В Саранске панамцы сыграют 28 июня с Тунисом.
Новая партия билетов будет доступна сегодня с 23:00 по московскому времени. Покупать их рекомендуют сразу после старта продаж, потому что спрос слишком большой. Сообщается, что приобрести из можно через сайт ФИФА. Билеты, купленные через другие источники, аннулируют.
Также необходимо будет иметь паспорт болельщика, тем более что он позволяет пользоваться дополнительными услугами — безвизовым въездом на территорию России, бесплатным проездом в специальных поездах между городами — участниками мундиаля, а также бесплатным проездом на общественном транспорте в день матча.
Тем временем футбольные сборные продолжают пребывать в нашу страну. В Саранске встретили команду Панамы. Она будет базироваться в местном центре олимпийской подготовки. В аэропорту спортсменов приветствовали около 150 человек. В Саранске панамцы сыграют 28 июня с Тунисом.
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