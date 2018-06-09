Число отравившихся в детском оздоровительном лагере на Урале превысило 50

В прокуратуре Свердловской области сообщили, что количество детей и взрослых, госпитализированных с кишечным отравлением из оздоровительного лагеря, еще возрастет.
Сообщение пресс-службы Минздрава Свердловской области: «По состоянию на 6 часов утра по московскому времени госпитализированы 53 ребенка с подозрениями на кишечную инфекцию. 33 ребенка находится в больнице в городе Кушва, 20 — в Нижнем Тагиле. Состояние детей удовлетворительное».
Пресс-служба областной прокуратуры подчеркнула, что точное число детей еще устанавливается, в больницу везут новых пациентов, пишет ТАСС.
Сообщение пресс-службы прокуратуры Свердловской области: «Пока в Нижний Тагил госпитализировано 20 детей, но будет больше. Сейчас их везут в больницу, мы уточняем данные по их количеству».
Накануне сообщалось, что в больницы доставлены 33 человека, отдыхавших в детском оздоровительном лагере «Сосновый бор» у города Кушва в Свердловской области. В прокуратуре уточнили, что в числе пострадавших — двое взрослых вожатых, остальные — дети.
На месте работают представители Минздрава региона и Центра медицины катастроф, а также врачи местных больниц. Медики сообщили, что причину вспышки кишечной инфекции сейчас устанавливают. Региональные управления следственного комитета и прокуратуры ведут проверки, по результатам которых будут приняты процессуальные решения.
Ранее сообщалось, что по факту вспышки кишечной инфекции СУ СК РФ по региону и прокуратура города Кушва начали проверки, по результатам которых будут приняты процессуальные решения и меры прокурорского реагирования.
Пресс-служба областной прокуратуры подчеркнула, что точное число детей еще устанавливается, в больницу везут новых пациентов, пишет ТАСС.
Сообщение пресс-службы прокуратуры Свердловской области: «Пока в Нижний Тагил госпитализировано 20 детей, но будет больше. Сейчас их везут в больницу, мы уточняем данные по их количеству».
Накануне сообщалось, что в больницы доставлены 33 человека, отдыхавших в детском оздоровительном лагере «Сосновый бор» у города Кушва в Свердловской области. В прокуратуре уточнили, что в числе пострадавших — двое взрослых вожатых, остальные — дети.
На месте работают представители Минздрава региона и Центра медицины катастроф, а также врачи местных больниц. Медики сообщили, что причину вспышки кишечной инфекции сейчас устанавливают. Региональные управления следственного комитета и прокуратуры ведут проверки, по результатам которых будут приняты процессуальные решения.
Ранее сообщалось, что по факту вспышки кишечной инфекции СУ СК РФ по региону и прокуратура города Кушва начали проверки, по результатам которых будут приняты процессуальные решения и меры прокурорского реагирования.
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