    Более 30 детей из оздоровительного лагеря на Урале попали в больницу

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    Более 30 детей из оздоровительного лагеря на Урале попали в больницу

    Более 30 детей из оздоровительного лагеря на Урале попали в больницу

    В городе Кушва 3 воспитанника детского оздоровительного лагеря госпитализированы с диагнозом кишечная инфекция.

    Сообщение пресс-службы прокуратуры Свердловской области: «Прокуратура города Кушвы проводит проверку в связи с обращением за медицинской помощью 33 воспитанников детского оздоровительного лагеря „Сосновый бор“ Кушвинского городского округа. Дети доставлены в Кушвинскую городскую больницу. Предварительно специалисты ставят диагноз „кишечная инфекция“. Тяжелых заболевших нет, состояние детей удовлетворительное».

    В ходе проверки будут установлены причины массового заболевания детей. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования, пишет ТАСС.

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