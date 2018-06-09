Международная федерация журналистов требует от Киева прекратить преследование репортеров

Управляющий совет Международной федерации журналистов принял заявление, в котором потребовал защитить от преследований украинских репортеров.
Как передает ТАСС, на состоявшемся в Лиссабоне 6 июня ежегодном съезде МФЖ было принято решение уполномочить Управляющий совет распространить срочное заявление по угрозам в отношении журналистов на Украине. Заявление призвано положить конец «атмосфере запугивания, насилия и преследования» сотрудников СМИ в этой стране.
Из текста документа: «30 мая представитель Генеральной прокуратуры Украины, опубликовала в Facebook список из 26 „предателей“, которые раскритиковали руководство правоохранительных органов после так называемого убийства в Киеве журналиста Аркадия Бабченко. Это „убийство“ оказалось на поверку операцией, в ходе которой Служба безопасности Украины организовала фейковое покушение на жизнь Бабченко. Два журналиста, попали в „«список предателей», это Мирослава Гогнадзе и Сергей Томиленко, который является президентом Национального союза журналистов Украины, аффилированного с МФЖ“.
В заявлении Международной федерации журналистов также подчеркивается, что распространенная СБУ дезинформация серьезно подорвала доверие к СМИ в связи с тем, что общественное мнение оказалось сознательно обмануто в результате пропагандистской операции».
Напомним, сообщения о том, что Аркадий Бабченко якобы убит в Киеве, появились 29 мая. Но на следующий день журналист появился перед телекамерами на брифинге СБУ. Было объявлено, что инсценировка его убийства была частью спецоперации по задержанию предполагаемого организатора покушения.
Из текста документа: «30 мая представитель Генеральной прокуратуры Украины, опубликовала в Facebook список из 26 „предателей“, которые раскритиковали руководство правоохранительных органов после так называемого убийства в Киеве журналиста Аркадия Бабченко. Это „убийство“ оказалось на поверку операцией, в ходе которой Служба безопасности Украины организовала фейковое покушение на жизнь Бабченко. Два журналиста, попали в „«список предателей», это Мирослава Гогнадзе и Сергей Томиленко, который является президентом Национального союза журналистов Украины, аффилированного с МФЖ“.
В заявлении Международной федерации журналистов также подчеркивается, что распространенная СБУ дезинформация серьезно подорвала доверие к СМИ в связи с тем, что общественное мнение оказалось сознательно обмануто в результате пропагандистской операции».
Напомним, сообщения о том, что Аркадий Бабченко якобы убит в Киеве, появились 29 мая. Но на следующий день журналист появился перед телекамерами на брифинге СБУ. Было объявлено, что инсценировка его убийства была частью спецоперации по задержанию предполагаемого организатора покушения.
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