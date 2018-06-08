В Хабаровском крае эвакуировали 60 жильцов дома, где произошел хлопок газа

В результате хлопка бытового газа загорелись 3 квартиры жилого дома в поселке Октябрьский Хабаровского края.
Как сообщается на сайте регионального управления МЧС, в результате хлопка газововздушной смеси в одной из квартир пятиэтажного дома на улице Космонавтов огнем оказались охвачены три квартиры на втором этаже.
Прибывшие на место пожарные эвакуировали 60 жильцов дома. Для них развернут пункт временного размещения.
Сообщение пресс-службы ГУ МЧС России по Хабаровскому краю: «В результат хлопка возник пожар. Пожарными расчетами ведется тушение огня в трех квартирах на втором этаже. Также ударной волной выбило остекление, а также нарушены межкомнатные перегородки в квартире, где произошел хлопок, лестничный марш в подъезде.
Ранее сообщалось, что в результате происшествия один человек погиб и один был госпитализирован с травмами.
Сообщение пресс-службы ГУ МЧС России по Хабаровскому краю: „По предварительным данным, в результате происшествия пострадало два человека, один из которых обнаружен без признаков жизни. Мужчина 1955 года рождения с ожогами доставлен в лечебное учреждение п. Ванино“».
Прибывшие на место пожарные эвакуировали 60 жильцов дома. Для них развернут пункт временного размещения.
Сообщение пресс-службы ГУ МЧС России по Хабаровскому краю: «В результат хлопка возник пожар. Пожарными расчетами ведется тушение огня в трех квартирах на втором этаже. Также ударной волной выбило остекление, а также нарушены межкомнатные перегородки в квартире, где произошел хлопок, лестничный марш в подъезде.
Ранее сообщалось, что в результате происшествия один человек погиб и один был госпитализирован с травмами.
Сообщение пресс-службы ГУ МЧС России по Хабаровскому краю: „По предварительным данным, в результате происшествия пострадало два человека, один из которых обнаружен без признаков жизни. Мужчина 1955 года рождения с ожогами доставлен в лечебное учреждение п. Ванино“».
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