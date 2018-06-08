    В Хабаровском крае в жилом доме произошел хлопок газа

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    В Хабаровском крае в жилом доме произошел хлопок газа

    В Хабаровском крае в жилом доме произошел хлопок газа

    По предварительным данным, при взрыве газа в пятиэтажном доме в Хабаровском крае погиб человек.

    Как передает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах Хабаровского края, хлопок газа произошел в пятиэтажном доме в поселке Октябрьский.

    По предварительным данным, один человек погиб, один получил ранения.

    В квартире на втором этаже произошел пожар. Сейчас возгорание локализовано, на месте происшествия работают пожарные.

    Также сообщается, что в квартире, где произошел хлопок газа, выбиты окна и разрушены межкомнатные перегородки. Несущие конструкции здания повреждений не получили.

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