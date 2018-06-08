В МВД РФ отрицают возможность уничтожения данных о репрессированных в СССР

Архивные документы репрессированных в СССР граждан подлежат бессрочному хранению, заявил замглавы МВД Зубов.
Заместитель министра внутренних дел Игорь Зубов опровергает сообщения об уничтожении архивных документов репрессированных в СССР. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пятницу в пресс-службе Совета по правам человека при президенте РФ.
Напомним, ранее директор музея истории ГУЛАГа Роман Романов рассказал, что ему не удалось найти данные о крестьянине, который был выслан в лагерь в Магаданскую область. По его словам, в региональном МВД ему сообщили, что личное дело заключенного было уничтожено еще в 1955 году согласно приказу тех лет, а архивная карточка — по межведомственному приказу под грифом «для служебного пользования» от 12 февраля 2014 года.
В пресс-службе СПЧ уточнили, что вопрос об этом был задан сегодня на заседании президентской межведомственной группы, которая отвечает за реализацию политики по увековечению памяти жертв репрессий. Его задала исполнительный директор правозащитного центра «Мемориал» Елена Жемкова.
Пресс-служба СПЧ: «Участвующий в заседании другой член межведомственной группы, статс-секретарь, заместитель министра внутренних дел России Игорь Зубов ответил, что карточки являются документом строгой отчетности и подлежат хранению вечно. Что касается отсутствия карточки того или одного конкретного заключенного, то этот вопрос следует рассматривать отдельно».
Напомним, ранее директор музея истории ГУЛАГа Роман Романов рассказал, что ему не удалось найти данные о крестьянине, который был выслан в лагерь в Магаданскую область. По его словам, в региональном МВД ему сообщили, что личное дело заключенного было уничтожено еще в 1955 году согласно приказу тех лет, а архивная карточка — по межведомственному приказу под грифом «для служебного пользования» от 12 февраля 2014 года.
В пресс-службе СПЧ уточнили, что вопрос об этом был задан сегодня на заседании президентской межведомственной группы, которая отвечает за реализацию политики по увековечению памяти жертв репрессий. Его задала исполнительный директор правозащитного центра «Мемориал» Елена Жемкова.
Пресс-служба СПЧ: «Участвующий в заседании другой член межведомственной группы, статс-секретарь, заместитель министра внутренних дел России Игорь Зубов ответил, что карточки являются документом строгой отчетности и подлежат хранению вечно. Что касается отсутствия карточки того или одного конкретного заключенного, то этот вопрос следует рассматривать отдельно».
Комментарии