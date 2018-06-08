Музей истории ГУЛАГа заявил о тайном уничтожении данных о репрессированных

В Музее истории ГУЛАГа заявили, что в России уничтожаются учетные карточки со сведениями о репрессированных.
Как рассказал директор музея Роман Романов, этой весной один из исследователей пытался найти данные о крестьянине Фёдоре Чазове, который получил пять лет лагерей и был выслан в Магаданскую область. Однако в региональном МВД сообщили, что личное дело заключенного было уничтожено еще в 1955 году согласно приказу тех лет, а архивная карточка (в ней указывались ФИО, год и место рождения заключенного, а также сведения о передвижении между лагерями и дата освобождения) — по межведомственному приказу под грифом «для служебного пользования» от 12 февраля 2014 года.
Как пишет «Коммерсантъ», согласно этому приказу, карточки с информацией о репрессированном и его пребывании в ГУЛАГе уничтожаются по достижении им 80 лет. В Музее истории ГУЛАГа считают, что подобная практика может «иметь катастрофические последствия для изучения истории лагерей и получения данных о жертвах репрессий». Дело в том, что уничтожение карточки означает полное удаление информации о нахождении осужденного в системе ГУЛАГа. Романов пояснил, что личные дела советских заключенных отправлялись на бессрочное хранение в архив в случае их смерти. При освобождении же дело заключенного уничтожалось, но сохранялась специальная учетная карточка.
Роман Романов попросил разобраться в ситуации советника президента РФ, председателя Совета по правам человека (СПЧ) Михаила Федотова. Глава СПЧ Федотов пообещал изучить проблему и не исключил, что вопросом займется возглавляемая им межведомственная рабочая группа по увековечению памяти жертв политических репрессий.
Как пишет «Коммерсантъ», согласно этому приказу, карточки с информацией о репрессированном и его пребывании в ГУЛАГе уничтожаются по достижении им 80 лет. В Музее истории ГУЛАГа считают, что подобная практика может «иметь катастрофические последствия для изучения истории лагерей и получения данных о жертвах репрессий». Дело в том, что уничтожение карточки означает полное удаление информации о нахождении осужденного в системе ГУЛАГа. Романов пояснил, что личные дела советских заключенных отправлялись на бессрочное хранение в архив в случае их смерти. При освобождении же дело заключенного уничтожалось, но сохранялась специальная учетная карточка.
Роман Романов попросил разобраться в ситуации советника президента РФ, председателя Совета по правам человека (СПЧ) Михаила Федотова. Глава СПЧ Федотов пообещал изучить проблему и не исключил, что вопросом займется возглавляемая им межведомственная рабочая группа по увековечению памяти жертв политических репрессий.
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