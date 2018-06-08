    В РФ продукты с истекающим сроком годности смогут раздавать малоимущим. еда, Медведев, продукты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ РФ продукты с истекающим сроком годности смогут раздавать малоимущим

    В РФ продукты с истекающим сроком годности смогут раздавать малоимущим

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    В РФ продукты с истекающим сроком годности смогут раздавать малоимущим

    В РФ продукты с истекающим сроком годности смогут раздавать малоимущим

      Изучить поправки о передаче малоимущим продуктов с истекающим сроком годности пообещал премьер-министр Дмитрий Медведев. Он выступал на конференции «Государство и благотворители».

      Дмитрий Медведев, председатель правительства РФ: «Я услышал вопрос, который также поднимался в части налогового законодательства, налоговых последствий передачи и использования продуктов и каких-либо иных товаров, что их дешевле утилизировать, нежели передать. Давайте это оценим, и если требуются какие-то изменения, то это можно сделать, с тем чтобы организации, у которых такого рода запасы существуют, действительно могли без каких-либо существенных для себя издержек передавать. Потому что это в чистом виде благотворительность».

      Ранее один из участников конференции отметил, что речь идет о продуктах, соответствующим всем санитарным нормам, — иногда у них просто сбилась маркировка.

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