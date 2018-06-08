Порошенко рассказал об одной из главных угроз для Украины

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что одной из самых больших угроз для Украины является коррупция.
Украинский лидер написал в Twitter, что, несмотря на «яростное сопротивление», он запустил в стране систему антикоррупционных институтов. По его словам, другого пути нет, а прозрачности «требует украинское общество».
Пётр Порошенко, президент Украины: «Коррупция — одна из самых больших угроз для нашего государства. Чтобы запустить на Украине всю систему антикоррупционных институтов, мне пришлось преодолеть яростное сопротивление, особенно в отношении системы электронных деклараций».
Накануне Верховная рада приняла президентский закон о создании Высшего антикоррупционного суда на Украине. Решение поддержали 315 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Ранее премьер-министр страны Владимир Гройсман пригрозил уйти в отставку, если Рада не примет закон.
Антикоррупционный суд на Украине будет рассматривать уголовные дела против высокопоставленных чиновников, подследственных Национальному антикоррупционному бюро. В том числе — дела по нецелевому использованию бюджетных средств, злоупотреблению властью, о незаконном обогащении и взяточничеству. Также суд займется делами о растрате имущества, хищении или вымогательстве оружия и боеприпасов. Создание антикоррупционного суда было одним из ключевых требований к Украине со стороны МВФ для предоставления очередного транша кредита.
Четырехлетняя программа помощи МВФ предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015-го перечислили первый транш в пять миллиардов долларов, в августе того же года — второй транш в 1,7 миллиарда долларов. В 2016 и 2017 годах Украина получила по одному траншу в миллиард долларов каждый. Киев рассчитывал получить пятый транш до конца прошлого года, однако он до сих пор не выделен.
Пётр Порошенко, президент Украины: «Коррупция — одна из самых больших угроз для нашего государства. Чтобы запустить на Украине всю систему антикоррупционных институтов, мне пришлось преодолеть яростное сопротивление, особенно в отношении системы электронных деклараций».
Корупція — одна з найбільших загроз для нашої держави. Щоб запустити в Україні всю систему антикорупційних інститутів, мені довелося подолати шалений спротив, особливо щодо системи електронних декларацій. Однак іншого шляху немає. Цієї прозорості вимагає українське суспільство.— Петро Порошенко (@poroshenko) 8 июня 2018 г.
Накануне Верховная рада приняла президентский закон о создании Высшего антикоррупционного суда на Украине. Решение поддержали 315 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Ранее премьер-министр страны Владимир Гройсман пригрозил уйти в отставку, если Рада не примет закон.
Антикоррупционный суд на Украине будет рассматривать уголовные дела против высокопоставленных чиновников, подследственных Национальному антикоррупционному бюро. В том числе — дела по нецелевому использованию бюджетных средств, злоупотреблению властью, о незаконном обогащении и взяточничеству. Также суд займется делами о растрате имущества, хищении или вымогательстве оружия и боеприпасов. Создание антикоррупционного суда было одним из ключевых требований к Украине со стороны МВФ для предоставления очередного транша кредита.
Четырехлетняя программа помощи МВФ предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015-го перечислили первый транш в пять миллиардов долларов, в августе того же года — второй транш в 1,7 миллиарда долларов. В 2016 и 2017 годах Украина получила по одному траншу в миллиард долларов каждый. Киев рассчитывал получить пятый транш до конца прошлого года, однако он до сих пор не выделен.
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