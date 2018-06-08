    Порошенко рассказал об одной из главных угроз для Украины

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    Порошенко рассказал об одной из главных угроз для Украины

    Порошенко рассказал об одной из главных угроз для Украины

    Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что одной из самых больших угроз для Украины является коррупция.

    Украинский лидер написал в Twitter, что, несмотря на «яростное сопротивление», он запустил в стране систему антикоррупционных институтов. По его словам, другого пути нет, а прозрачности «требует украинское общество».

    Пётр Порошенко, президент Украины: «Коррупция — одна из самых больших угроз для нашего государства. Чтобы запустить на Украине всю систему антикоррупционных институтов, мне пришлось преодолеть яростное сопротивление, особенно в отношении системы электронных деклараций».




    Накануне Верховная рада приняла президентский закон о создании Высшего антикоррупционного суда на Украине. Решение поддержали 315 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Ранее премьер-министр страны Владимир Гройсман пригрозил уйти в отставку, если Рада не примет закон.

    Антикоррупционный суд на Украине будет рассматривать уголовные дела против высокопоставленных чиновников, подследственных Национальному антикоррупционному бюро. В том числе — дела по нецелевому использованию бюджетных средств, злоупотреблению властью, о незаконном обогащении и взяточничеству. Также суд займется делами о растрате имущества, хищении или вымогательстве оружия и боеприпасов. Создание антикоррупционного суда было одним из ключевых требований к Украине со стороны МВФ для предоставления очередного транша кредита.

    Четырехлетняя программа помощи МВФ предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015-го перечислили первый транш в пять миллиардов долларов, в августе того же года — второй транш в 1,7 миллиарда долларов. В 2016 и 2017 годах Украина получила по одному траншу в миллиард долларов каждый. Киев рассчитывал получить пятый транш до конца прошлого года, однако он до сих пор не выделен.

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