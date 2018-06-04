    Премьер Украины Гройсман пригрозил уйти в отставку из-за антикоррупционного суда

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    • Фото: РИА Новости © 2018
    Премьер Украины Гройсман пригрозил уйти в отставку <nobr>из-за</nobr> антикоррупционного суда

    Премьер Украины Гройсман пригрозил уйти в отставку из-за антикоррупционного суда

    Премьер Украины Гройсман пригрозил уйти в отставку <nobr>из-за</nobr> антикоррупционного суда
  • Фото: РИА Новости © 2018

    • Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что покинет свой пост, если Рада не примет закон об антикоррупционном суде.

    Громкое заявление глава украинского правительства сделал, выступая на брифинге с председателем Верховной рады Андреем Парубием.

    При этом Гройсман отметил, что такое решение «принял для себя», передает РИА Новости.

    В свою очередь представитель кабмина в парламенте Вадим Денисенко уточнил, что Гройсман напишет заявление об отставке, если депутаты не проголосуют за законопроект о создании независимого Высшего антикоррупционного суда в этот четверг, 7 июня, передает «112 Украина». А депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук заявил, что Гройсман сделал заявление об отставке «не из-за такого огромного стремления победить коррупцию, а из-за желания любой ценой получить миллиардный кредит МВФ, который будет разворован чиновниками».

    Отметим, что 23 мая Рада приступила к рассмотрению во втором чтении законопроекта о Высшем антикоррупционном суде. Депутаты уже рассмотрели две трети поправок к законопроекту. Остается рассмотреть еще около 600 правок.

    Отметим, что ранее Еврокомиссия отказалась перечислять Киеву очередной транш по четырехлетней программе помощи EFF. От украинских властей потребовали провести ряд реформ, в том числе принять закон о приватизации, создать антикоррупционный суд и решить вопрос с ценами на газ.

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