Премьер Украины Гройсман пригрозил уйти в отставку из-за антикоррупционного суда

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что покинет свой пост, если Рада не примет закон об антикоррупционном суде.
Громкое заявление глава украинского правительства сделал, выступая на брифинге с председателем Верховной рады Андреем Парубием.
При этом Гройсман отметил, что такое решение «принял для себя», передает РИА Новости.
В свою очередь представитель кабмина в парламенте Вадим Денисенко уточнил, что Гройсман напишет заявление об отставке, если депутаты не проголосуют за законопроект о создании независимого Высшего антикоррупционного суда в этот четверг, 7 июня, передает «112 Украина». А депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук заявил, что Гройсман сделал заявление об отставке «не из-за такого огромного стремления победить коррупцию, а из-за желания любой ценой получить миллиардный кредит МВФ, который будет разворован чиновниками».
Отметим, что 23 мая Рада приступила к рассмотрению во втором чтении законопроекта о Высшем антикоррупционном суде. Депутаты уже рассмотрели две трети поправок к законопроекту. Остается рассмотреть еще около 600 правок.
Отметим, что ранее Еврокомиссия отказалась перечислять Киеву очередной транш по четырехлетней программе помощи EFF. От украинских властей потребовали провести ряд реформ, в том числе принять закон о приватизации, создать антикоррупционный суд и решить вопрос с ценами на газ.
При этом Гройсман отметил, что такое решение «принял для себя», передает РИА Новости.
В свою очередь представитель кабмина в парламенте Вадим Денисенко уточнил, что Гройсман напишет заявление об отставке, если депутаты не проголосуют за законопроект о создании независимого Высшего антикоррупционного суда в этот четверг, 7 июня, передает «112 Украина». А депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук заявил, что Гройсман сделал заявление об отставке «не из-за такого огромного стремления победить коррупцию, а из-за желания любой ценой получить миллиардный кредит МВФ, который будет разворован чиновниками».
Отметим, что 23 мая Рада приступила к рассмотрению во втором чтении законопроекта о Высшем антикоррупционном суде. Депутаты уже рассмотрели две трети поправок к законопроекту. Остается рассмотреть еще около 600 правок.
Отметим, что ранее Еврокомиссия отказалась перечислять Киеву очередной транш по четырехлетней программе помощи EFF. От украинских властей потребовали провести ряд реформ, в том числе принять закон о приватизации, создать антикоррупционный суд и решить вопрос с ценами на газ.
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