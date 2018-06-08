Найденного в московской промзоне льва доставят самолетом в зоопарк Абакана

Настоящую операцию провели сотрудники центра передержки диких животных, чтобы доставить льва к его новому месту обитания.
О сложной судьбе хищника по прозвищу Лемик НТВ рассказывал весной прошлого года. Льва обнаружили в промзоне на окраине Москвы. Владелец склада тогда пояснил, что зверь охранял помещение вместо собак. Животное изъяли.
И вот теперь пришло время очередного переезда. Льва ждут в зоопарке Абакана. Его обеспечили местом в самолете и начали волнительные сборы. В большое путешествие хищника проводила корреспондент НТВ Виктория Юдина.
Он хоть и ведет себя невозмутимо, но это лишь на первый взгляд, говорит директор центра передержки Виталий Ратнер. Лев Лемик будто понимает: скоро придется расставаться. А потому с самого утра ластится, просит, чтобы его погладили, и словно разговаривает с сотрудниками, которые уже стали его семьей.
Год назад инспекторы департамента природопользования во время рейда нашли двоих львят на территории промзоны Москвы. Маленькие, напуганные — им было не больше полугода. Хозяин объявился сам. Пояснил: столь необычный «живой подарок» сделали друзья. Правда, ни в тот день, ни позже так и не смог предоставить необходимые документы. Животных изъяли. В центр передержки их доставили хоть и истощенными, но при этом абсолютно не озлобленными.
Несмотря на свой грозный вид и размеры, за время проживания в центре когда-то небольшой котенок набрал почти 200 килограммов. И он действительно очень любит внимание людей и ласку. Гостей, как и все новое, рассматривает с любопытством — точно ребенок, но сотрудники просят не расслабляться. Подходить близко к Лемику не разрешают, два-три метра — минимальная дистанция из соображений безопасности.
Технически переправить крупного льва из Москвы в Абакан — задача, мягко говоря, не из легких. Единственный возможный вариант — грузовой отсек самолета. А до аэропорта придется везти в небольшой клетке с личным водителем. Подробнее — в репортаже НТВ.
И вот теперь пришло время очередного переезда. Льва ждут в зоопарке Абакана. Его обеспечили местом в самолете и начали волнительные сборы. В большое путешествие хищника проводила корреспондент НТВ Виктория Юдина.
Он хоть и ведет себя невозмутимо, но это лишь на первый взгляд, говорит директор центра передержки Виталий Ратнер. Лев Лемик будто понимает: скоро придется расставаться. А потому с самого утра ластится, просит, чтобы его погладили, и словно разговаривает с сотрудниками, которые уже стали его семьей.
Год назад инспекторы департамента природопользования во время рейда нашли двоих львят на территории промзоны Москвы. Маленькие, напуганные — им было не больше полугода. Хозяин объявился сам. Пояснил: столь необычный «живой подарок» сделали друзья. Правда, ни в тот день, ни позже так и не смог предоставить необходимые документы. Животных изъяли. В центр передержки их доставили хоть и истощенными, но при этом абсолютно не озлобленными.
Несмотря на свой грозный вид и размеры, за время проживания в центре когда-то небольшой котенок набрал почти 200 килограммов. И он действительно очень любит внимание людей и ласку. Гостей, как и все новое, рассматривает с любопытством — точно ребенок, но сотрудники просят не расслабляться. Подходить близко к Лемику не разрешают, два-три метра — минимальная дистанция из соображений безопасности.
Технически переправить крупного льва из Москвы в Абакан — задача, мягко говоря, не из легких. Единственный возможный вариант — грузовой отсек самолета. А до аэропорта придется везти в небольшой клетке с личным водителем. Подробнее — в репортаже НТВ.
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