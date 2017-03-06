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  • 06.03, 15:10
В Москве решается судьба найденных в промзоне львят. Москва, животные, львы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В Москве решается судьба найденных в промзоне львят

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В Москве решается судьба найденных в промзоне львят

В Москве решается судьба найденных в промзоне львят

В Москве решается судьба найденных в промзоне львят

    Сотрудники Росприроднадзора сегодня приехали проверить состояние львят, которых обнаружили на территории промышленной зоны в Бирюлёве

    Сейчас львята Кира и Лемик находятся в центре реабилитации. Они уже перешли на усиленное питание. Но кормят их строго по графику.

    К слову, маленький хищник уже освоился в своем вольере, тогда как его подруга, по словам специалистов, еще выглядит напуганной. Ее поместили в клетке с другой львицей.

    Сергей Бурмистров, начальник отдела сохранения биоразнообразия департамента природопользования и окружающей среды города Москвы: «Состояние льва достаточно хорошее. Игривый. Львица более испуганная, пока в стрессе, но, я думаю, в течение недели все будет хорошо. Питаются по расписанию. Мясо, кости — все, как положено».

    Дальнейшая судьба детенышей должна решиться в течение месяца. В случае если хозяин хищников так и не объявится и не предоставит необходимые документы, дикие кошки навсегда останутся в центре.

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