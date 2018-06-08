    Националисты с топорами «навели украинский порядок» в таборе цыган: видео. Киев, нападения, хулиганство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНационалисты с топорами «навели украинский порядок» в таборе цыган: видео

    Националисты с топорами «навели украинский порядок» в таборе цыган: видео

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    Националисты с топорами «навели украинский порядок» в таборе цыган: видео

    Националисты с топорами «навели украинский порядок» в таборе цыган: видео

    Националисты с топорами «навели украинский порядок» в таборе цыган: видео

      В Киеве радикалы из формирования «Национальная дружина» разгромили лагерь цыган в Голосеевском парке. О самовольной акции они договорились в соцсетях.

      Разгром цыганского лагеря в Голосеево снят на видео. На кадрах видно, как мужчины дубинками и топорами ломают временные постройки и палатки. «Наведем украинский порядок, пожарим шашлычки», — сообщает автор видео.

      Показательную акцию националисты спланировали заранее: сбор участников происходил в соцсетях. Организаторы назвали мероприятие «субботником», а цыган — «мусором», «тварями» и «мразями».

      В ходе погрома националисты окружили не успевшую покинуть лагерь женщину. Допрашивали и унижали ее. В самом конце «мероприятия» в парке появляются представители правоохранительных органов.

      В пресс-службе киевского отделения Национальной полиции Украины назвали действия националистов хулиганством и заявили, что возбуждено уголовное дело. В ведомстве подчеркнули, что погром происходил, когда цыгане уже покинули лагерь, сообщает РИА Новости.

      Полиция Киева: «После того, как люди, которые жили во временном поселении, оставили его, группа лиц одной из общественных организаций с топорами и молотками прибыла на территорию парка. Снимая все на видео, они разбили временные сооружения, препятствуя работникам парка и лесного хозяйства расчищать территорию. В результате таких действий никто не пострадал».

      Местные СМИ отмечают, что это уже четвертое за последние месяцы нападение членов нацдружин на цыганские таборы.

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