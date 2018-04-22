В Киеве радикалы сожгли табор цыган на Лысой горе

Табор цыган изгнали с Лысой горы в Киеве активисты националистической организации С14 (входит «Правый сектор», организация запрещена в РФ).
Координатор националистов Сергей Мазур рассказал изданию «Еспресо», что его группировка действовала при содействии представителей районной городской администрации.
Мазур заявил, что первое предупреждение цыгане получили еще 19 апреля, однако тогда территорию покинула только часть табора. Цыган предупредили, что в следующий раз их «попросят уйти по-другому».
Сегодня, по словам националиста, после «убедительных законных аргументов остальные тоже решили уйти с запретной территории». После чего активисты сожгли палатки и вещи сбежавших людей.
Радикалы заявляют, что собираются регулярно проводить подобные рейды.
Мазур заявил, что первое предупреждение цыгане получили еще 19 апреля, однако тогда территорию покинула только часть табора. Цыган предупредили, что в следующий раз их «попросят уйти по-другому».
Сегодня, по словам националиста, после «убедительных законных аргументов остальные тоже решили уйти с запретной территории». После чего активисты сожгли палатки и вещи сбежавших людей.
Радикалы заявляют, что собираются регулярно проводить подобные рейды.
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