Путин рассказал, к кому из коллег обращается на «ты»

Президент России Владимир Путин во время прямой линии рассказал, с кем из своих международных коллег у него сложились неформальные отношения.
Владимир Путин, президент РФ: «В английском языке, как мы знаем, такого нет, там все you, там все проще, но во французском, в немецком, в ряде других языков обращение „вы“ и „ты“ существует, и со многими моими коллегами у меня сложились такие неформальные личные отношения. И поэтому, скажем с премьером Японии мы друг к другу обращаемся по именам и на „ты“, с канцлером ФРГ, с президентом Франции».
При этом он отметил, что с некоторыми зарубежными коллегами подчеркнуто общается на «вы», к примеру, с президентом Чехии, поскольку тот старше Путина.
Владимир Путин: «Я думаю, что я поступаю правильно, обращаясь к нему на „вы“. Со многими, почти со всеми, (общаюсь) по именам. Это, на мой взгляд, чрезвычайно важно, потому что на таком уровне, на котором мы работаем, это взаимное уважение оно должно сохраняться при любых обстоятельствах, это очень хороший инструмент для решения более серьезных межгосударственных вопросов».
Сегодня российский лидер в 16-й раз ответил на вопросы россиян в рамках прямой линии. В этом году мероприятие длилось более четырех часов.
При этом он отметил, что с некоторыми зарубежными коллегами подчеркнуто общается на «вы», к примеру, с президентом Чехии, поскольку тот старше Путина.
Владимир Путин: «Я думаю, что я поступаю правильно, обращаясь к нему на „вы“. Со многими, почти со всеми, (общаюсь) по именам. Это, на мой взгляд, чрезвычайно важно, потому что на таком уровне, на котором мы работаем, это взаимное уважение оно должно сохраняться при любых обстоятельствах, это очень хороший инструмент для решения более серьезных межгосударственных вопросов».
Сегодня российский лидер в 16-й раз ответил на вопросы россиян в рамках прямой линии. В этом году мероприятие длилось более четырех часов.
Прямая линия с Владимиром ПутинымНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
7 июня прошла традиционная прямая линия с Путиным. Собрали для вас лучшие цитаты.Опубликовано НТВ 7 июня 2018 г.
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