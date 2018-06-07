    Прямая линия с Путиным длилась почти 4, 5 часа. президент РФ, прямая линия, Путин, телевидение. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПрямая линия с Путиным длилась почти 4,5 часа

    Прямая линия с Путиным длилась почти 4,5 часа

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    Текстовая трансляция
    • Фото: РИА Новости © 2018, Михаил Климентьев
    Прямая линия с Путиным длилась почти 4,5 часа

    Прямая линия с Путиным длилась почти 4,5 часа

    Прямая линия с Путиным длилась почти 4,5 часа
    • Фото: РИА Новости © 2018, Михаил Климентьев

      • Владимир Путин в 16-й раз ответил на вопросы россиян в рамках прямой линии. В этом году мероприятие длилось более четырех часов.

      Прямая линия с президентом началась в 12:06, когда Путин зашел в зал, а завершилась в 16:26. Таким образом, глава государства отвечал на обращения граждан в течение 4 часов и 20 минут. За это время ему успели задать десятки самых разных вопросов (по разным оценкам, от 65 до 79), касающихся как внутренней, так и внешней политики, и не только.



      Напомним, впервые прямую линию провели в 2001 году. Тогда Путину поступило 400 тысяч вопросов, а в этом году — порядка 3 млн. А рекордной по времени была прямая линия 2013 года, когда Путин отвечал на обращения граждан 4 часа и 47 минут.

      НТВ.Ru вел текстовую трансляцию прямой линии с президентом.

      7 июня прошла традиционная прямая линия с Путиным. Собрали для вас лучшие цитаты.

      Опубликовано НТВ 7 июня 2018 г.
      Прямая линия с Владимиром ПутинымНТВ ОБЪЯСНЯЕТ

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