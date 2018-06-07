Прямая линия с Путиным длилась почти 4,5 часа

Владимир Путин в
16-й раз ответил на вопросы россиян в рамках прямой линии. В этом году мероприятие длилось более четырех часов.
Прямая линия с президентом началась в 12:06, когда Путин зашел в зал, а завершилась в 16:26. Таким образом, глава государства отвечал на обращения граждан в течение 4 часов и 20 минут. За это время ему успели задать десятки самых разных вопросов (по разным оценкам, от 65 до 79), касающихся как внутренней, так и внешней политики, и не только.
Напомним, впервые прямую линию провели в 2001 году. Тогда Путину поступило 400 тысяч вопросов, а в этом году — порядка 3 млн. А рекордной по времени была прямая линия 2013 года, когда Путин отвечал на обращения граждан 4 часа и 47 минут.
НТВ.Ru вел текстовую трансляцию прямой линии с президентом.
Напомним, впервые прямую линию провели в 2001 году. Тогда Путину поступило 400 тысяч вопросов, а в этом году — порядка 3 млн. А рекордной по времени была прямая линия 2013 года, когда Путин отвечал на обращения граждан 4 часа и 47 минут.
НТВ.Ru вел текстовую трансляцию прямой линии с президентом.
7 июня прошла традиционная прямая линия с Путиным. Собрали для вас лучшие цитаты.Опубликовано НТВ 7 июня 2018 г.
Прямая линия с Владимиром ПутинымНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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