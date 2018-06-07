Президент РФ: вопрос о строительстве моста на Сахалин нужно оценить с разных сторон

В ходе прямой линии Владимиру Путину поступил вопрос о строительстве моста на Сахалин. Глава государства, комментируя перспективы такого проекта, заявил, что его нужно оценить с разных сторон.
Как подчеркнул Путин, он знает, что проект строительство моста — это давняя мечта тех, кто проживает на Сахалине. Но при обсуждении перспектив такого проекта надо оценить его с экономической и геополитической точки зрения.
Владимир Путин: «Разумеется, мы должны оценить эту проблему с разных сторон — с точки зрения экономической эффективности, с точки зрения загрузки этого моста. Будем иметь в виду и геополитические обстоятельства, и необходимость развития инфраструктуры на севере Хабаровского края. Все это будет нами учитываться в ходе обсуждения этого вопроса».
НТВ.Ru ведет текстовую трансляцию прямой линии с президентом.
ПРЯМАЯ ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ НА НТВ.RU
Владимир Путин: «Разумеется, мы должны оценить эту проблему с разных сторон — с точки зрения экономической эффективности, с точки зрения загрузки этого моста. Будем иметь в виду и геополитические обстоятельства, и необходимость развития инфраструктуры на севере Хабаровского края. Все это будет нами учитываться в ходе обсуждения этого вопроса».
НТВ.Ru ведет текстовую трансляцию прямой линии с президентом.
ПРЯМАЯ ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ НА НТВ.RU
Прямая линия с Владимиром ПутинымНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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