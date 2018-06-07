    Путин рассказал, когда в армию поступят новейшие «Авангард» и «Сармат». Путин, оружие, президент РФ, прямая линия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПутин рассказал, когда в армию поступят новейшие «Авангард» и «Сармат»

    Путин рассказал, когда в армию поступят новейшие «Авангард» и «Сармат»

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    Путин рассказал, когда в армию поступят новейшие «Авангард» и «Сармат»

    Путин рассказал, когда в армию поступят новейшие «Авангард» и «Сармат»

    Путин рассказал, когда в армию поступят новейшие «Авангард» и «Сармат»

      Владимир Путин рассказал, когда российская армия получит новейшее оружие.

      По словам Путина, комплекс «Авангард» поступит на вооружение в 2019 году, а ракета «Сармат» — к 2020 году.

      Владимир Путин, президент РФ: «Гиперзвуковая система воздушного базирования „Кинжал“ — это гиперзвуковая ракета, которая летит со скоростью 10 махов, уже стоит на вооружении нашей армии в Южном федеральном округе. Если кто-то усомнился в этом, то пускай посмотрит, мы специально продемонстрировали пуски этой ракеты. Второе — лазерный боевой комплекс, тоже стоит уже на вооружении.

      Система „Авангард“ находится уже в промышленном производстве, в серию пошла, и в 2019 году мы планируем ее поставить в вооруженные силы. В 2020 году мы планируем поставить в вооруженные силы наш самый мощный ракетный комплекс стратегического назначения, это баллистическая ракета, сверхмощная „Сармат“».

      Путин подчеркнул, что ни у одной страны в ближайшие годы не будет оружия, аналогичного гиперзвуковому комплексу «Авангард».

      Также президент отметил, что в ходе обращения с посланием Федеральному собранию рассказал далеко не обо всех новейших вооружениях, которые поступили или поступят в российскую армию, и пообещал, что скоро станет известно о других новых разработках.

      Владимир Путин: «Это еще не все, что мы планируем изготовить и поставить на вооружение. Как я и говорил в послании, пока об этом рано говорить. Но мы скоро об этом скажем».

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