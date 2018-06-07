Владимир Путин во время прямой линии ответил на вопрос блогера о криптовалюте.
Владимир Путин: «Своей криптовалюты у России не может быть по определению, как у любой другой страны. Потому что криптовалюта выходит за национальные рамки. У нас майнинг не регулируется, и мы относимся к этому осторожно».
По словам Путина, криптовалюта используется в Японии, но в других странах это средство расчета не работает. Он также напомнил об отношении Центробанка России к криптовалюте.
Владимир Путин: «ЦБ считает, что криптовалюты не могут быть средством платежа, накопления. И они ничем не обеспечены. Так что мы должны относиться к этому осторожно».
Но при этом, как считает президент, если такое явление в мире есть, то необходимо рассматривать, как оно может быть использовано в интересах России.
НТВ.Ru ведет текстовую трансляцию прямой линии с президентом.
ПРЯМАЯ ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ НА НТВ.RU
По словам Путина, криптовалюта используется в Японии, но в других странах это средство расчета не работает. Он также напомнил об отношении Центробанка России к криптовалюте.
Владимир Путин: «ЦБ считает, что криптовалюты не могут быть средством платежа, накопления. И они ничем не обеспечены. Так что мы должны относиться к этому осторожно».
Но при этом, как считает президент, если такое явление в мире есть, то необходимо рассматривать, как оно может быть использовано в интересах России.
НТВ.Ru ведет текстовую трансляцию прямой линии с президентом.
ПРЯМАЯ ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ НА НТВ.RU
Прямая линия с Владимиром ПутинымНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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