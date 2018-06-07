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    Путин: своей криптовалюты у России не может быть

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    Текстовая трансляция
    Путин: своей криптовалюты у России не может быть

    Путин: своей криптовалюты у России не может быть

    Путин: своей криптовалюты у России не может быть

    Владимир Путин во время прямой линии ответил на вопрос блогера о криптовалюте.

    Владимир Путин: «Своей криптовалюты у России не может быть по определению, как у любой другой страны. Потому что криптовалюта выходит за национальные рамки. У нас майнинг не регулируется, и мы относимся к этому осторожно».

    По словам Путина, криптовалюта используется в Японии, но в других странах это средство расчета не работает. Он также напомнил об отношении Центробанка России к криптовалюте.

    Владимир Путин: «ЦБ считает, что криптовалюты не могут быть средством платежа, накопления. И они ничем не обеспечены. Так что мы должны относиться к этому осторожно».

    Но при этом, как считает президент, если такое явление в мире есть, то необходимо рассматривать, как оно может быть использовано в интересах России.

    НТВ.Ru ведет текстовую трансляцию прямой линии с президентом.

    ПРЯМАЯ ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ НА НТВ.RU
    Прямая линия с Владимиром ПутинымНТВ ОБЪЯСНЯЕТ

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