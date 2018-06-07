Угодивший в ДТП на спорткаре мажор из Тулы спешил на экзамен в ГАИ

Юный хозяин красного спорткара Вилен Фадеев, который стал участником серьезной аварии в Туле, в тот день как раз собирался в ГАИ для того, чтобы сдать заключительный экзамен, после чего рассчитывал получить водительское удостоверение. На что надеялся молодой человек, принимая решение отправиться в инспекцию без прав на своем автомобиле, непонятно.
Первый вывод, который сделали очевидцы аварии с участием спорткара, — очередной мажор решил прокатиться с ветерком. Во второй машине пострадали водитель и пассажир. И это грозило серьезным наказанием лихачу на купе. Так думал и один из свидетелей аварии — Всеволод Киреев — охранник из ломбарда. На записи камер наблюдения именно он стоит на крыльце, в которое влетела иномарка.
Всеволод Киреев: «Услышали громкий хлопок, обернулись. На нас летела машина красная. И она въехала в нас. Я не знаю с какой скоростью он ехал, но ехал прилично».
Однако сегодня уже ясно — в этой истории есть нечто особенное, способное разрушить стереотипы о мажорах на быстрых авто. Во-первых, про предварительным данным, хозяин спорткара не виноват в аварии. Владелец второй иномарки должен был уступить дорогу, но решил повернуть. Внимания заслуживает и личность хозяина красного купе. Известно, что машина принадлежит выпускнику и вчерашнему школьнику Вилену Фадееву. Он сидел за рулем, спешил на ЕГЭ по русскому языку. И самое главное — в тот же день Фадеев собирался сдать еще один экзамен — на водительское удостоверение. Уже была пройдена теория, остался «город». То есть на момент ДТП прав у него не было.
Вилен Фадеев: «На самом деле скорость я там не превышал никакую. В ГАИ это все зафиксировали, 75 километров в час была скорость. Я пытался уйти от столкновения, но прям ему в морду бью и отлетаю уже в ломбард».
За то, что сел за руль без удостоверения, Вилену, конечно, придется отвечать, а вот за столкновение, скорее всего, нет. Так как к аварии привело не это нарушение. Обоих участников ДТП пригласили в группу разбора.
Самое интересное теперь — откуда у вчерашнего школьника деньги на спорткар. Доподлинно пока неизвестно. Родителей богачами не назовешь. Тем не менее, на странице выпускника десятки фотографии с дорогим авто и ни одного видео с лихими заездами, как это обычно бывает. А на некоторых снимках фигурирует еще одна машина, тоже недешевая. Оказывается, их у него две. И, как говорит Фадеев, он сам заработал на иномарки.
Если говорить о втором участнике ДТП, то он сейчас в больнице. Мужчина попал в реанимацию. Во многом из-за того, что удар в его машину был боковым. А Вилену Фадееву, которому нужно сдать экзамены, скорее всего, опять придется упорно потрудиться. Если с тестом по русскому языку он, скорее всего, справится, то вот с вождением придется попотеть. После громкой аварии экзаменаторы могут оказаться довольно пристрастными.
Подробности — в видеоматериале.
Всеволод Киреев: «Услышали громкий хлопок, обернулись. На нас летела машина красная. И она въехала в нас. Я не знаю с какой скоростью он ехал, но ехал прилично».
Однако сегодня уже ясно — в этой истории есть нечто особенное, способное разрушить стереотипы о мажорах на быстрых авто. Во-первых, про предварительным данным, хозяин спорткара не виноват в аварии. Владелец второй иномарки должен был уступить дорогу, но решил повернуть. Внимания заслуживает и личность хозяина красного купе. Известно, что машина принадлежит выпускнику и вчерашнему школьнику Вилену Фадееву. Он сидел за рулем, спешил на ЕГЭ по русскому языку. И самое главное — в тот же день Фадеев собирался сдать еще один экзамен — на водительское удостоверение. Уже была пройдена теория, остался «город». То есть на момент ДТП прав у него не было.
Вилен Фадеев: «На самом деле скорость я там не превышал никакую. В ГАИ это все зафиксировали, 75 километров в час была скорость. Я пытался уйти от столкновения, но прям ему в морду бью и отлетаю уже в ломбард».
За то, что сел за руль без удостоверения, Вилену, конечно, придется отвечать, а вот за столкновение, скорее всего, нет. Так как к аварии привело не это нарушение. Обоих участников ДТП пригласили в группу разбора.
Самое интересное теперь — откуда у вчерашнего школьника деньги на спорткар. Доподлинно пока неизвестно. Родителей богачами не назовешь. Тем не менее, на странице выпускника десятки фотографии с дорогим авто и ни одного видео с лихими заездами, как это обычно бывает. А на некоторых снимках фигурирует еще одна машина, тоже недешевая. Оказывается, их у него две. И, как говорит Фадеев, он сам заработал на иномарки.
Если говорить о втором участнике ДТП, то он сейчас в больнице. Мужчина попал в реанимацию. Во многом из-за того, что удар в его машину был боковым. А Вилену Фадееву, которому нужно сдать экзамены, скорее всего, опять придется упорно потрудиться. Если с тестом по русскому языку он, скорее всего, справится, то вот с вождением придется попотеть. После громкой аварии экзаменаторы могут оказаться довольно пристрастными.
Подробности — в видеоматериале.
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