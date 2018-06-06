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    ДТП с 18-летним мажором на красном спорткаре в Туле попало на видео. ДТП, Тула, мажоры. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВДТП с 18-летним мажором на красном спорткаре в Туле попало на видео

    ДТП с 18-летним мажором на красном спорткаре в Туле попало на видео

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    ДТП с <nobr>18-летним</nobr> мажором на красном спорткаре в Туле попало на видео

    ДТП с 18-летним мажором на красном спорткаре в Туле попало на видео

    ДТП с <nobr>18-летним</nobr> мажором на красном спорткаре в Туле попало на видео

      Тульские полицейские разбираются в обстоятельствах ДТП с участием элитной иномарки, которой управлял, по предварительным данным, 18-летний мажор без водительских прав. Chevrolet Corvette столкнулся с Renault, от чего спорткар отбросило на крыльцо ломбарда.

      Инцидент, произошедший утром на улице Металлургов, попал в объектив камеры наблюдения. Водитель Renault, по предварительным данным, не пропустил спортивную машину. Corvette после столкновения влетел в крыльцо, на котором находились мужчина и девушка. Очевидцы кинулись на помощь водителю и помогли ему выбраться из разбитой иномарки.

      По данным СМИ, водителю Chevrolet Corvette недавно исполнилось 18 лет. Водительских прав у него нет и никогда не было.

      Что касается другого участника ДТП — водителя Renault — то он, как выяснилось, получил серьезные травмы и был госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщает Тульский городской портал.

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