ДТП с 18-летним мажором на красном спорткаре в Туле попало на видео

Тульские полицейские разбираются в обстоятельствах ДТП с участием элитной иномарки, которой управлял, по предварительным данным,
18-летний мажор без водительских прав. Chevrolet Corvette столкнулся с Renault, от чего спорткар отбросило на крыльцо ломбарда.
Инцидент, произошедший утром на улице Металлургов, попал в объектив камеры наблюдения. Водитель Renault, по предварительным данным, не пропустил спортивную машину. Corvette после столкновения влетел в крыльцо, на котором находились мужчина и девушка. Очевидцы кинулись на помощь водителю и помогли ему выбраться из разбитой иномарки.
По данным СМИ, водителю Chevrolet Corvette недавно исполнилось 18 лет. Водительских прав у него нет и никогда не было.
Что касается другого участника ДТП — водителя Renault — то он, как выяснилось, получил серьезные травмы и был госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщает Тульский городской портал.
По данным СМИ, водителю Chevrolet Corvette недавно исполнилось 18 лет. Водительских прав у него нет и никогда не было.
Что касается другого участника ДТП — водителя Renault — то он, как выяснилось, получил серьезные травмы и был госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщает Тульский городской портал.
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