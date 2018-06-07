Путин: на программу борьбы с онкологией выделят 1 трлн рублей

На прямую линию в этом году поступило много вопросов о медицине. Владимир Путин рассказал о программе по борьбе с онкологией и связался с министром здравоохранения Вероникой Скворцовой.
Путин считает онкологические заболевания одной из самых острых и чувствительных проблем.
Владимир Путин: «Мы ставим перед собой сложные и амбициозные задачи по увеличению продолжительность жизни граждан. Этого нельзя добиться, не используя современные средства лечения. По сравнению с другими заболеваниями у нас здесь, в сфере онкологии, поменьше результатов. Необходима ранняя диагностика. Сегодня раннее выявление — это около 30 процентов, а должно быть 50–70 процентов».
Также Путин назвал важной задачей оборудование существующих онкоцентров и строительство новых. Кроме того, по его мнению, лекарственное обеспечение и химиотерапия должны проводиться отечественными препаратами.
Владимир Путин: «До 2024 года на эти цели будет потрачен 1 триллион рублей».
Вышедшая на связь в прямом эфире министр здравоохранения Вероника Скворцова рассказала о тех мерах, которые уже приняты, чтобы улучшить показатели по выявлению онкозаболеваний на ранних стадиях.
После этого к Путину обратились жители города Струнино во Владимирской области. Они рассказали, что местную больницу лишили статуса самостоятельной и присоединили к районной. После этого начали закрываться отделения.
Владимир Путин: «У нас наиболее острые проблемы возникли в малых населенных пунктах. Там мы планируем осуществить программы создания передвижных комплексов и акушерских пунктов. Но в вашем случае речь идет о гораздо более крупном населенном пункте. Первичное звено не должно уничтожаться, я согласен с вами».
Чтобы прояснить ситуацию в Струнине, Путин связался с губернатором Владимирской области Светланой Орловой. Она заверила, что в городе никакие отделения не закрывают, напротив, были выделены средства на ремонт. Она пообещала добавить мобильные медицинские средства.
Владимир Путин: «Судя по всему, что я вижу на экране, проблема является острой. Все позитивные моменты, о которых вы упомянули, наверное, состоялись, но то, что я вижу на экране, требует вашего внимания».
НТВ.Ru ведет текстовую трансляцию прямой линии с Владимиром Путиным, который уже в 16-й раз отвечает на вопросы россиян.
ПРЯМАЯ ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ НА НТВ.RU
Владимир Путин: «Мы ставим перед собой сложные и амбициозные задачи по увеличению продолжительность жизни граждан. Этого нельзя добиться, не используя современные средства лечения. По сравнению с другими заболеваниями у нас здесь, в сфере онкологии, поменьше результатов. Необходима ранняя диагностика. Сегодня раннее выявление — это около 30 процентов, а должно быть 50–70 процентов».
Также Путин назвал важной задачей оборудование существующих онкоцентров и строительство новых. Кроме того, по его мнению, лекарственное обеспечение и химиотерапия должны проводиться отечественными препаратами.
Владимир Путин: «До 2024 года на эти цели будет потрачен 1 триллион рублей».
Вышедшая на связь в прямом эфире министр здравоохранения Вероника Скворцова рассказала о тех мерах, которые уже приняты, чтобы улучшить показатели по выявлению онкозаболеваний на ранних стадиях.
После этого к Путину обратились жители города Струнино во Владимирской области. Они рассказали, что местную больницу лишили статуса самостоятельной и присоединили к районной. После этого начали закрываться отделения.
Владимир Путин: «У нас наиболее острые проблемы возникли в малых населенных пунктах. Там мы планируем осуществить программы создания передвижных комплексов и акушерских пунктов. Но в вашем случае речь идет о гораздо более крупном населенном пункте. Первичное звено не должно уничтожаться, я согласен с вами».
Чтобы прояснить ситуацию в Струнине, Путин связался с губернатором Владимирской области Светланой Орловой. Она заверила, что в городе никакие отделения не закрывают, напротив, были выделены средства на ремонт. Она пообещала добавить мобильные медицинские средства.
Владимир Путин: «Судя по всему, что я вижу на экране, проблема является острой. Все позитивные моменты, о которых вы упомянули, наверное, состоялись, но то, что я вижу на экране, требует вашего внимания».
НТВ.Ru ведет текстовую трансляцию прямой линии с Владимиром Путиным, который уже в 16-й раз отвечает на вопросы россиян.
ПРЯМАЯ ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ НА НТВ.RU
Прямая линия с Владимиром ПутинымНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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