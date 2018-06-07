«Не доводить до маразма»: Путин на вопрос о борьбе с экстремизмом

Президент ответил на вопрос о том, почему борьба с экстремизмом иногда выходит за рамки поставленной задачи. Например, по словам обратившегося к президенту писателя Сергея Шаргунова, «патриотичных ребят осудили за создание группы» по проведению референдума об ответственности власти в стране.
Глава государства заявил, что считает необходимым поставить заслон экстремизму и продолжать бороться с пропагандой детских суицидов. Но при этом он признал, что нельзя доводить ситуацию до «маразма и абсурда». Президент призвал проанализировать правоприменительную практику по уголовным делам об экстремизме.
Владимир Путин: «Вспомним про классическую литературу, как говорил один из героев, „забрать все книги бы, да сжечь“. Но если нарушил, отвечай. Нужно разбираться. Давайте посмотрим. Попрошу коллег из ОНФ вместе проанализировать, что происходит».
При этом Путин заверил, что «в правоохранительной системе люди понимают свои задачи».
Владимир Путин: «Но если нужно дополнительное внимание обратить, давайте это сделаем».
НТВ.Ru ведет текстовую трансляцию прямой линии с Владимиром Путиным, который отвечает на вопросы россиян уже в 16-й раз.
ПРЯМАЯ ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ НА НТВ.RU
Владимир Путин: «Вспомним про классическую литературу, как говорил один из героев, „забрать все книги бы, да сжечь“. Но если нарушил, отвечай. Нужно разбираться. Давайте посмотрим. Попрошу коллег из ОНФ вместе проанализировать, что происходит».
При этом Путин заверил, что «в правоохранительной системе люди понимают свои задачи».
Владимир Путин: «Но если нужно дополнительное внимание обратить, давайте это сделаем».
НТВ.Ru ведет текстовую трансляцию прямой линии с Владимиром Путиным, который отвечает на вопросы россиян уже в 16-й раз.
ПРЯМАЯ ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ НА НТВ.RU
Прямая линия с Владимиром ПутинымНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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