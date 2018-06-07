Путин назвал условие улучшения отношений с Западом

Президент в ходе прямой линии ответил на вопрос, как в сложившихся условиях можно поддерживать рациональный диалог с Западом.
По мнению президента, западные партнеры постепенно начинают понимать необходимость улучшения отношений с Россией.
Владимир Путин: «Нужно не сдерживать, а наладить сотрудничество. Понимание этого приходит к нашим партнерам, санкции неэффективны и вредны для всех, а с интересами РФ придется считаться».
Владимир Путин не стал прогнозировать срок улучшения отношений Москвы и Запада, но назвал условие, при котором период деградации в отношениях может закончиться.
Владимир Путин: «Могу назвать условие, при котором это может произойти. Мы должны защищать свои интересы в сфере экономики и безопасности. Но мы всегда ищем компромиссы. Давление закончится тогда, когда наши партнеры поймут, что их действия контрпродуктивны».
НТВ.Ru ведет текстовую трансляцию прямой линии с Владимиром Путиным, который отвечает на вопросы россиян уже в 16-й раз.
ПРЯМАЯ ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ НА НТВ.RU
Владимир Путин: «Нужно не сдерживать, а наладить сотрудничество. Понимание этого приходит к нашим партнерам, санкции неэффективны и вредны для всех, а с интересами РФ придется считаться».
Владимир Путин не стал прогнозировать срок улучшения отношений Москвы и Запада, но назвал условие, при котором период деградации в отношениях может закончиться.
Владимир Путин: «Могу назвать условие, при котором это может произойти. Мы должны защищать свои интересы в сфере экономики и безопасности. Но мы всегда ищем компромиссы. Давление закончится тогда, когда наши партнеры поймут, что их действия контрпродуктивны».
НТВ.Ru ведет текстовую трансляцию прямой линии с Владимиром Путиным, который отвечает на вопросы россиян уже в 16-й раз.
ПРЯМАЯ ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ НА НТВ.RU
Прямая линия с Владимиром ПутинымНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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