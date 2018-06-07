Трамп припомнил канадскому премьеру поджог Белого дома в 1814 году

В прессе обсуждают детали состоявшихся в мае телефонных переговоров президента США Дональда Трампа с
премьер-министром Канады Джастином Трюдо.
Трюдо выступил с критикой слов Трампа о том, что США ввели пошлины на сталь и алюминий с целью защиты интересов национальной безопасности. В ответ Трамп спросил канадского премьера: «Разве не вы, парни, сожгли Белый дом?», сообщает CNN со ссылкой на источник.
Хозяин Белого дома припомнил англо-американскую войну 1812–1815 годов, в ходе которой британцы сожгли ряд правительственных зданий, включая Белый дом и Капитолий. В то время Канада являлась британской колонией.
Накануне в центре внимания СМИ оказался другой разговор Трампа. Во время беседы по телефону президент США, похоже, поссорился со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. По сведениям источников в Белом доме, в ходе этих переговоров Макрон назвал ошибочным и неправомерным введение США пошлин на сталь и алюминий из Европы. Французский лидер полагал, что хорошие личные отношения с Трампом позволяют ему говорить со всей прямотой, но он не учел, что Трамп совершенно не выносит критики в свой адрес. На пресс-конференции с израильским премьером Макрона попросили прокомментировать эту ситуацию.
Эммануэль Макрон, президент Франции: «Я никогда не раскрываю то, что происходит за закрытыми дверями. Как говорил Бисмарк, если рассказать людям, из чего делают сосики, они вряд ли станут ее есть. Предпочитаю, чтобы люди видели готовое блюдо, и не уверен, что комментарии с кухни улучшат подачу блюда или его вкус».
Биньямин Нетаньяху поддержал французского президента, заявив, что политическая кухня должна оставаться скрытой от глаз широкой публики.
Хозяин Белого дома припомнил англо-американскую войну 1812–1815 годов, в ходе которой британцы сожгли ряд правительственных зданий, включая Белый дом и Капитолий. В то время Канада являлась британской колонией.
Накануне в центре внимания СМИ оказался другой разговор Трампа. Во время беседы по телефону президент США, похоже, поссорился со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. По сведениям источников в Белом доме, в ходе этих переговоров Макрон назвал ошибочным и неправомерным введение США пошлин на сталь и алюминий из Европы. Французский лидер полагал, что хорошие личные отношения с Трампом позволяют ему говорить со всей прямотой, но он не учел, что Трамп совершенно не выносит критики в свой адрес. На пресс-конференции с израильским премьером Макрона попросили прокомментировать эту ситуацию.
Эммануэль Макрон, президент Франции: «Я никогда не раскрываю то, что происходит за закрытыми дверями. Как говорил Бисмарк, если рассказать людям, из чего делают сосики, они вряд ли станут ее есть. Предпочитаю, чтобы люди видели готовое блюдо, и не уверен, что комментарии с кухни улучшат подачу блюда или его вкус».
Биньямин Нетаньяху поддержал французского президента, заявив, что политическая кухня должна оставаться скрытой от глаз широкой публики.
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