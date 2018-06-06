Пожар в книжном магазине в центре Москвы ликвидирован

Спасатели потушили пожар в Доме педагогической книги в центре столицы. Об этом сообщили в московском главке МЧС.
МЧС: «Принятыми мерами в 22:03 пожар был ликвидирован на площади 130 квадратных метров».
В свою очередь заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков уточнил, что возгорание произошло в результате гидроизоляционных работ на мансардном этаже.
Петр Бирюков, заместитель мэра Москвы: «Мы дали отбой действиям пожарных в вопросе большого применения сил и средств. Идет пролитие, дополнительная проверка, что может еще воспламениться».
По также добавил, что никто из жителей дома и пожарных не пострадал, передает «Интерфакс».
Петр Бирюков: «Жители, понесшие ущерб, будут вправе обратиться к виновнику этого случая, по чьей вине произошел пожар. Следователи и специалисты разбираются, устанавливают причины».
Сообщение о пожаре в Доме педагогической книги на Большой Дмитровке поступило в МЧС в 15:59 мск. В 17:21 пожарным удалось локализовать возгорание на площади 50 кв. метров, но вскоре он разгорелся с новой силой, огонь перекинулся на соседнее здание.
Пожару был присвоен второй ранг сложности, существовала опасность обрушения. Для тушения на место прибыли дополнительные пожарные расчеты. Движение транспорта по Большой Дмитровке было полностью перекрыто.
В свою очередь заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков уточнил, что возгорание произошло в результате гидроизоляционных работ на мансардном этаже.
Петр Бирюков, заместитель мэра Москвы: «Мы дали отбой действиям пожарных в вопросе большого применения сил и средств. Идет пролитие, дополнительная проверка, что может еще воспламениться».
По также добавил, что никто из жителей дома и пожарных не пострадал, передает «Интерфакс».
Петр Бирюков: «Жители, понесшие ущерб, будут вправе обратиться к виновнику этого случая, по чьей вине произошел пожар. Следователи и специалисты разбираются, устанавливают причины».
Сообщение о пожаре в Доме педагогической книги на Большой Дмитровке поступило в МЧС в 15:59 мск. В 17:21 пожарным удалось локализовать возгорание на площади 50 кв. метров, но вскоре он разгорелся с новой силой, огонь перекинулся на соседнее здание.
Пожару был присвоен второй ранг сложности, существовала опасность обрушения. Для тушения на место прибыли дополнительные пожарные расчеты. Движение транспорта по Большой Дмитровке было полностью перекрыто.
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