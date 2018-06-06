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    Движение в центре Москвы перекрыли из-за пожара в книжном магазине. Москва, дорожное движение, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВДвижение в центре Москвы перекрыли из-за пожара в книжном магазине

    Движение в центре Москвы перекрыли из-за пожара в книжном магазине

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Илья Питалев
    Движение в центре Москвы перекрыли <nobr>из-за</nobr> пожара в книжном магазине

    Движение в центре Москвы перекрыли из-за пожара в книжном магазине

    Движение в центре Москвы перекрыли <nobr>из-за</nobr> пожара в книжном магазине
    • Фото: РИА Новости © 2018, Илья Питалев

      • Движение по улице Большая Дмитровка в Москве, где загорелась кровля здания Дома педагогической книги, перекрыто.

      Как сообщили в пресс-службе департамента транспорта, водителей просят объезжать участок по Тверской улице.

      Из сообщения пресс-службы: «Улица Большая Дмитровка, 7/5 — возгорание кровли. Движение полностью перекрыто от Кузнецкого моста до Страстного бульвара. Объезжайте по Тверской улице».

      Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МЧС, в 17:21 пожар был локализован.

      Из сообщения МЧС: «Пожар локализован в 17:21 мск. Горит утеплитель и конструкции кровли здания на площади 50 кв. метров».

      По данным источника в экстренных службах, из здания были эвакуированы 25 человек. По предварительным данным, пострадавших нет.

      Пожар происходит на шестом этаже и в пристроенной к дому мансарде. Подъемные механизмы и автолестницы на кровлю здания удалось установить только после демонтажа рекламных растяжек.

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