Движение в центре Москвы перекрыли из-за пожара в книжном магазине

Движение по улице Большая Дмитровка в Москве, где загорелась кровля здания Дома педагогической книги, перекрыто.
Как сообщили в пресс-службе департамента транспорта, водителей просят объезжать участок по Тверской улице.
Из сообщения пресс-службы: «Улица Большая Дмитровка, 7/5 — возгорание кровли. Движение полностью перекрыто от Кузнецкого моста до Страстного бульвара. Объезжайте по Тверской улице».
Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МЧС, в 17:21 пожар был локализован.
Из сообщения МЧС: «Пожар локализован в 17:21 мск. Горит утеплитель и конструкции кровли здания на площади 50 кв. метров».
По данным источника в экстренных службах, из здания были эвакуированы 25 человек. По предварительным данным, пострадавших нет.
Пожар происходит на шестом этаже и в пристроенной к дому мансарде. Подъемные механизмы и автолестницы на кровлю здания удалось установить только после демонтажа рекламных растяжек.
Из сообщения пресс-службы: «Улица Большая Дмитровка, 7/5 — возгорание кровли. Движение полностью перекрыто от Кузнецкого моста до Страстного бульвара. Объезжайте по Тверской улице».
Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МЧС, в 17:21 пожар был локализован.
Из сообщения МЧС: «Пожар локализован в 17:21 мск. Горит утеплитель и конструкции кровли здания на площади 50 кв. метров».
По данным источника в экстренных службах, из здания были эвакуированы 25 человек. По предварительным данным, пострадавших нет.
Пожар происходит на шестом этаже и в пристроенной к дому мансарде. Подъемные механизмы и автолестницы на кровлю здания удалось установить только после демонтажа рекламных растяжек.
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