Минпромторг рассчитывает запустить систему tax free по всей России с 2019 года

Система tax free может начать работать по всей России с 2019 года, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
Министр уточнил, что произойдет это после «обкатки» системы в 12 регионах.
Денис Мантуров, министр промышленности и торговли РФ: «Для повышения покупательской активности иностранных гостей — а турпоток в нашу страну растет — мы запустили в пилотном режиме в 12 регионах систему tax free. После ее обкатки мы планируем с 2019 года распространить на всю страну».
В тестовом режиме система tax free работает в Москве, Санкт-Петербурге, Красногорске и Сочи. В настоящее время к ней подключаются другие города, принимающие ЧМ-2018.
По действующему с 1 января закону, вернуть себе НДС, то есть 18% стоимости с товаров, купленных в России, могут граждане иностранных государств, не входящих в ЕАЭС. Для такой компенсации иностранцу нужно приобрести в течение одного дня товаров на сумму не менее 10 тысяч рублей с учетом налога и оформить специальный чек.
Денис Мантуров, министр промышленности и торговли РФ: «Для повышения покупательской активности иностранных гостей — а турпоток в нашу страну растет — мы запустили в пилотном режиме в 12 регионах систему tax free. После ее обкатки мы планируем с 2019 года распространить на всю страну».
В тестовом режиме система tax free работает в Москве, Санкт-Петербурге, Красногорске и Сочи. В настоящее время к ней подключаются другие города, принимающие ЧМ-2018.
По действующему с 1 января закону, вернуть себе НДС, то есть 18% стоимости с товаров, купленных в России, могут граждане иностранных государств, не входящих в ЕАЭС. Для такой компенсации иностранцу нужно приобрести в течение одного дня товаров на сумму не менее 10 тысяч рублей с учетом налога и оформить специальный чек.
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