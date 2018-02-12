Медведев запустил пилотный проект tax free в четырех регионах России

Дмитрий Медведев подписал постановление о введении пилотных проектов tax free в четырех регионах России — в Краснодарском крае, Московской области, Москве и
Санкт-Петербурге.
На совещании с вице-премьерами Медведев отметил, что система возврата налога на добавленную стоимость работает во многих странах и зарекомендовала себя по всему миру.
Дмитрий Медведев, председатель правительства РФ: «С этого года мы начинаем его апробацию. Соответствующие изменения в налоговое законодательство принято. Также я подписал постановление правительства на эту тему — пилотный проект стартует в четырех наиболее популярных у иностранных туристов регионах. Это Краснодарский край, Московская область, Москва и Санкт-Петербург».
Первый вице-премьер Игорь Шувалов в свою очередь сообщил, что в эксперимент с tax free включены 500 «наиболее важных торговых и развлекательных центров». Кроме того, пилотный проект по внедрению tax free может быть распространен на города чемпионата мира по футболу 2018 года, а с 1 октября — на всю страну.
Право вернуть 18% от стоимости купленных товаров получат граждане иностранных государств, не входящих в Евразийский экономический союз. Для получения tax free им нужно будет в течение одного дня приобрести товары на сумму не менее 10 тысяч рублей с учетом налога. Возврат НДС не будет распространяться на подакцизные товары, а также на товары из специального перечня правительства РФ.
Дмитрий Медведев, председатель правительства РФ: «С этого года мы начинаем его апробацию. Соответствующие изменения в налоговое законодательство принято. Также я подписал постановление правительства на эту тему — пилотный проект стартует в четырех наиболее популярных у иностранных туристов регионах. Это Краснодарский край, Московская область, Москва и Санкт-Петербург».
Первый вице-премьер Игорь Шувалов в свою очередь сообщил, что в эксперимент с tax free включены 500 «наиболее важных торговых и развлекательных центров». Кроме того, пилотный проект по внедрению tax free может быть распространен на города чемпионата мира по футболу 2018 года, а с 1 октября — на всю страну.
Право вернуть 18% от стоимости купленных товаров получат граждане иностранных государств, не входящих в Евразийский экономический союз. Для получения tax free им нужно будет в течение одного дня приобрести товары на сумму не менее 10 тысяч рублей с учетом налога. Возврат НДС не будет распространяться на подакцизные товары, а также на товары из специального перечня правительства РФ.
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