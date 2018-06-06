В США обеспокоены сообщениями о возможной встрече Асада и Ким Чен Ына

Соединённые Штаты обеспокоены сообщениями о возможной встрече президента Сирии Башара Асада и северокорейского лидера Ким Чен Ына. Об этом заявил представитель Госдепартамента.
Представитель Госдепа отметил, что они не могут в данный момент подтвердить, состоится ли эта встреча, но подчеркнули, что обеспокоены по этому поводу, передает РИА Новости.
Ранее в прессе появилась информация о планах сирийского лидера Башара Асада отправиться в Северную Корею с визитом. В ходе поездки он, по информации СМИ, планирует встретиться с Ким Чен Ыном.
Ранее в прессе появилась информация о планах сирийского лидера Башара Асада отправиться в Северную Корею с визитом. В ходе поездки он, по информации СМИ, планирует встретиться с Ким Чен Ыном.
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