    СМИ узнали о стремлении Асада встретиться в Пхеньяне с Ким Чен Ыном

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    СМИ узнали о стремлении Асада встретиться в Пхеньяне с Ким Чен Ыном

    СМИ узнали о стремлении Асада встретиться в Пхеньяне с Ким Чен Ыном

    СМИ узнали о стремлении Асада встретиться в Пхеньяне с Ким Чен Ыном
  • Фото: Reuters © 2018

    • В прессе появилась информация о планах сирийского лидера Башара Асада направиться в Северную Корею с визитом.

    Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на северокорейские СМИ, Асад хочет встретиться с Ким Чен Ыном в Пхеньяне. В статье не называется дата предполагаемых переговоров, но приводятся слова сирийского президента о том, что он намерен нанести такой визит.

    Башар Асад, президент Сирии: «Я собираюсь направиться в КНДР и встретиться с Ким Чен Ыном».

    Associated Press приводит информацию Центрального телеграфного агентства Кореи, которое также цитирует заявление Асада.

    Башар Асад: «Мир приветствует знаменательные события на Корейском полуострове, произошедшие недавно благодаря выдающемуся политическому уму и мудрости руководства Ким Чен Ына. Я уверен, что он достигнет окончательной победы и непременно осуществит объединение Кореи».

    До исторического саммита США — КНДР остается чуть больше недели. Встреча американского президента Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына в Сингапуре запланирована на 12 июня.

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