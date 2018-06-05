«Матрёшка-тур» сворачивает свою деятельность в Петербурге

Офис на Московском проспекте перестал отвечать на звонки. Уже оплаченные путевки аннулируются. При этом представитель туроператора говорит, что фирма компенсирует убытки своим клиентам.
«Матрёшка-тур» больше не работает в Петербурге. К такому выводу пришли операторы, которые напрямую сотрудничают с компанией по регистрации путевок. У агентства перестал открываться сайт, к телефонам никто не подходит.
При этом у фирмы остаются невыполненные обязательства перед десятками клиентов. Несмотря на финансовые проблемы, «Матрёшка» продолжала продавать туры даже весной.
Ольга Коледа — одна из тех, кто приобрела у них три путевки на Кипр. Внесла всю сумму сразу, однако за пару месяцев до отправления пришел отказ. Средства обещали вернуть в полном объеме до конца мая, но до сих пор женщина ничего не получила.
Она отправилась в офис турагентства на Московском проспекте, где сотрудница ей напрямую заявила, что рассчитаться с ней и другими обманутыми клиентами фирма сейчас не может.
Елена Московкина, коммерческий директор «Матрёшка-тур»: «Сейчас мы ведем переговоры со страховыми компаниями. После окончания переговоров и восстановления в качестве туроператоров в сфере выездного туризма в федеральном реестре мы будем связываться для уточнения порядка погашения убытков. Я думаю, нам понадобиться еще месяц, потому что сейчас трудно найти страховую, чтобы нас застраховали в такой тяжелой ситуации. Но мы делаем всё возможное».
Финансовые трудности у «Матрёшки-тур» начались еще полгода назад. В декабре Китай не предоставил этому туроператору места под рейсы в Поднебесную. Тогда сотни клиентов не сумели полететь в азиатскую страну, а свыше 160 человек не могли вернуться обратно. Позже такая ситуация возникла и с болгарским направлением. Сейчас обманутые клиенты собираются обращаться в суд.
При этом у фирмы остаются невыполненные обязательства перед десятками клиентов. Несмотря на финансовые проблемы, «Матрёшка» продолжала продавать туры даже весной.
Ольга Коледа — одна из тех, кто приобрела у них три путевки на Кипр. Внесла всю сумму сразу, однако за пару месяцев до отправления пришел отказ. Средства обещали вернуть в полном объеме до конца мая, но до сих пор женщина ничего не получила.
Она отправилась в офис турагентства на Московском проспекте, где сотрудница ей напрямую заявила, что рассчитаться с ней и другими обманутыми клиентами фирма сейчас не может.
Елена Московкина, коммерческий директор «Матрёшка-тур»: «Сейчас мы ведем переговоры со страховыми компаниями. После окончания переговоров и восстановления в качестве туроператоров в сфере выездного туризма в федеральном реестре мы будем связываться для уточнения порядка погашения убытков. Я думаю, нам понадобиться еще месяц, потому что сейчас трудно найти страховую, чтобы нас застраховали в такой тяжелой ситуации. Но мы делаем всё возможное».
Финансовые трудности у «Матрёшки-тур» начались еще полгода назад. В декабре Китай не предоставил этому туроператору места под рейсы в Поднебесную. Тогда сотни клиентов не сумели полететь в азиатскую страну, а свыше 160 человек не могли вернуться обратно. Позже такая ситуация возникла и с болгарским направлением. Сейчас обманутые клиенты собираются обращаться в суд.
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