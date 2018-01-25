Петербургские туристы не могут получить деньги за испорченный отпуск

Несколько десятков туристов до сих пор не могут забыть испорченные новогодние каникулы. В конце декабря у туроператора
«Матрёшка-тур» начались проблемы с полетной программой. Фирму даже временно исключили из Федерального реестра туроператоров. Но денег за сорванные зарубежные каникулы клиенты так и не получили обратно.
«Матрёшка-тур» предлагает сразу четыре варианта развития событий: туры на весну и лето, авиа- и железнодорожные билеты либо реструктуризация долга. Но проблема в том, что ни один из них не устраивает клиентов.
Но ведь плату за путевки (а это в среднем 100 с лишним тысяч рублей) люди вносили не по частям, а целиком. Поэтому вполне резонно требуют стопроцентных же компенсаций. Стали готовиться к судам, и тут выясняется: далеко не всем компания выдает оригиналы документов. В такой ситуации надежду не теряют разве что единицы.
Любовь Ганькова, клиент туроператора «Матрёшка-тур»: «Мне очень жалко ребенка, потому что люди испортили ему отдых. Моя внучка до сих пор верит, что мы поедем».
От официальных комментариев в турфирме отказались, но эксперты предупреждают: организация обязана вернуть деньги в полном объеме, причем добровольно. В противном случае, по решению суда придется компенсировать не только полную стоимость тура, но и заплатить штрафные санкции (а это половина стоимости путевки) и, кроме того, выплатить моральную компенсацию.
Ирина Семёнова, член правления Альянса туристических агентств: «По закону в течение 10 дней деньги должны вернуть. Сделать этого они, естественно, не могут, а турист хочет денег. Фактически, если турист пойдет в суд, то дело это выигрышное на 100 процентов».
Корреспондент НТВ Эдмунд Желбунов разбирался, как устроена «Матрёшка-тур».
Но ведь плату за путевки (а это в среднем 100 с лишним тысяч рублей) люди вносили не по частям, а целиком. Поэтому вполне резонно требуют стопроцентных же компенсаций. Стали готовиться к судам, и тут выясняется: далеко не всем компания выдает оригиналы документов. В такой ситуации надежду не теряют разве что единицы.
Любовь Ганькова, клиент туроператора «Матрёшка-тур»: «Мне очень жалко ребенка, потому что люди испортили ему отдых. Моя внучка до сих пор верит, что мы поедем».
От официальных комментариев в турфирме отказались, но эксперты предупреждают: организация обязана вернуть деньги в полном объеме, причем добровольно. В противном случае, по решению суда придется компенсировать не только полную стоимость тура, но и заплатить штрафные санкции (а это половина стоимости путевки) и, кроме того, выплатить моральную компенсацию.
Ирина Семёнова, член правления Альянса туристических агентств: «По закону в течение 10 дней деньги должны вернуть. Сделать этого они, естественно, не могут, а турист хочет денег. Фактически, если турист пойдет в суд, то дело это выигрышное на 100 процентов».
Корреспондент НТВ Эдмунд Желбунов разбирался, как устроена «Матрёшка-тур».
Комментарии