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    Петербургские туристы не могут получить деньги за испорченный отпуск. Санкт-Петербург, туризм и путешествия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПетербургские туристы не могут получить деньги за испорченный отпуск

    Петербургские туристы не могут получить деньги за испорченный отпуск

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    Петербургские туристы не могут получить деньги за испорченный отпуск

    Петербургские туристы не могут получить деньги за испорченный отпуск

    Петербургские туристы не могут получить деньги за испорченный отпуск

      Несколько десятков туристов до сих пор не могут забыть испорченные новогодние каникулы. В конце декабря у туроператора «Матрёшка-тур» начались проблемы с полетной программой. Фирму даже временно исключили из Федерального реестра туроператоров. Но денег за сорванные зарубежные каникулы клиенты так и не получили обратно.

      «Матрёшка-тур» предлагает сразу четыре варианта развития событий: туры на весну и лето, авиа- и железнодорожные билеты либо реструктуризация долга. Но проблема в том, что ни один из них не устраивает клиентов.

      Но ведь плату за путевки (а это в среднем 100 с лишним тысяч рублей) люди вносили не по частям, а целиком. Поэтому вполне резонно требуют стопроцентных же компенсаций. Стали готовиться к судам, и тут выясняется: далеко не всем компания выдает оригиналы документов. В такой ситуации надежду не теряют разве что единицы.

      Любовь Ганькова, клиент туроператора «Матрёшка-тур»: «Мне очень жалко ребенка, потому что люди испортили ему отдых. Моя внучка до сих пор верит, что мы поедем».

      От официальных комментариев в турфирме отказались, но эксперты предупреждают: организация обязана вернуть деньги в полном объеме, причем добровольно. В противном случае, по решению суда придется компенсировать не только полную стоимость тура, но и заплатить штрафные санкции (а это половина стоимости путевки) и, кроме того, выплатить моральную компенсацию.

      Ирина Семёнова, член правления Альянса туристических агентств: «По закону в течение 10 дней деньги должны вернуть. Сделать этого они, естественно, не могут, а турист хочет денег. Фактически, если турист пойдет в суд, то дело это выигрышное на 100 процентов».

      Корреспондент НТВ Эдмунд Желбунов разбирался, как устроена «Матрёшка-тур».

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