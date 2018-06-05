В ДНР пригрозили открыть огонь из «Чебурашек» по украинскому флоту

Ополченцы готовы начать «учебные стрельбы» по украинскому флоту в ответ на проведение учений в Азовском море. Об этом заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко.
Александр Захарченко: «Если они (ВСУ) объявили учения в наших прибрежных водах, то оставляю за собой право открыть учебные стрельбы по водным целям».
Он напомнил, что ополченцы располагают реактивными системами залпового огня «Чебурашка» морского базирования, передает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что командование ВМС Украины объявило о закрытии до 1 сентября 2018 года трех участков Азовского моря вблизи Мариуполя из-за учений. В зону ограничения попало побережье около населенных пунктов Широкино и Мелекино, находящихся непосредственно у линии соприкосновения в Донбассе, а также Белосарайская коса и участок к востоку от Бердянска.
Он напомнил, что ополченцы располагают реактивными системами залпового огня «Чебурашка» морского базирования, передает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что командование ВМС Украины объявило о закрытии до 1 сентября 2018 года трех участков Азовского моря вблизи Мариуполя из-за учений. В зону ограничения попало побережье около населенных пунктов Широкино и Мелекино, находящихся непосредственно у линии соприкосновения в Донбассе, а также Белосарайская коса и участок к востоку от Бердянска.
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